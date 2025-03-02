В ЦИК Абхазии рассказали подробности нападения на избирательный участок

ЦИК Абхазии: пострадавшие при нападении на участок находятся в шоковом состоянии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Члены ЦИК, несмотря на шоковое состояние, быстро сориентировались и продолжили работу с бюллетенями
Члены ЦИК, несмотря на шоковое состояние, быстро сориентировались и продолжили работу с бюллетенями Фото:
новость из сюжета
Выборы президента в Абхазии

В ЦИК Абхазии рассказали, что происходило на избирательном участке после нападения вооруженных людей, которое произошло накануне вечером. В комиссии отметили, что большинство членов находилось в шоковом состоянии, причем по большей части из них были женщины. Однако, несмотря на самочувствие, они смогли быстро собраться и начать работать с бюллетенями. 

«Вы знаете, что подавляющее большинство это были женщины. <...> Я спросил, вы можете собрать бюллетени, посчитать их и забраковать, на что, несмотря на шоковое состояние, эти люди выполнили свою работу, собрали бюллетени в присутствии наблюдателей. Составили акт и запротоколировали все, что там было, благодаря таким людям и секретарю комиссии», — рассказал член ЦИК Абхазии Инал Хишба об инциденте. Сообщение опубликовано в telegram-канале. Он обозначил, что само по себе нападение — это ужасное происшествие, однако, несмотря ни на что, члены ЦИК успешно его пережили. 

В ходе президентских выборов в Абхазии накануне вечером произошел инцидент на одном из избирательных участков. Неопознанные лица совершили нападение на территории школы №2 в поселке Цандрипш Гагрского района. В результате были повреждены избирательная урна и разбросаны бюллетени. При попытке задержать нападавших по полиции открыли огонь. Личность одного из потенциальных нарушителей была установлена. Также в ходе нападения были ранены двое гражданских. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ЦИК Абхазии рассказали, что происходило на избирательном участке после нападения вооруженных людей, которое произошло накануне вечером. В комиссии отметили, что большинство членов находилось в шоковом состоянии, причем по большей части из них были женщины. Однако, несмотря на самочувствие, они смогли быстро собраться и начать работать с бюллетенями.  «Вы знаете, что подавляющее большинство это были женщины. <...> Я спросил, вы можете собрать бюллетени, посчитать их и забраковать, на что, несмотря на шоковое состояние, эти люди выполнили свою работу, собрали бюллетени в присутствии наблюдателей. Составили акт и запротоколировали все, что там было, благодаря таким людям и секретарю комиссии», — рассказал член ЦИК Абхазии Инал Хишба об инциденте. Сообщение опубликовано в telegram-канале. Он обозначил, что само по себе нападение — это ужасное происшествие, однако, несмотря ни на что, члены ЦИК успешно его пережили.  В ходе президентских выборов в Абхазии накануне вечером произошел инцидент на одном из избирательных участков. Неопознанные лица совершили нападение на территории школы №2 в поселке Цандрипш Гагрского района. В результате были повреждены избирательная урна и разбросаны бюллетени. При попытке задержать нападавших по полиции открыли огонь. Личность одного из потенциальных нарушителей была установлена. Также в ходе нападения были ранены двое гражданских. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...