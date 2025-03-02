В ЦИК Абхазии рассказали подробности нападения на избирательный участок

В ЦИК Абхазии рассказали, что происходило на избирательном участке после нападения вооруженных людей, которое произошло накануне вечером. В комиссии отметили, что большинство членов находилось в шоковом состоянии, причем по большей части из них были женщины. Однако, несмотря на самочувствие, они смогли быстро собраться и начать работать с бюллетенями.
«Вы знаете, что подавляющее большинство это были женщины. <...> Я спросил, вы можете собрать бюллетени, посчитать их и забраковать, на что, несмотря на шоковое состояние, эти люди выполнили свою работу, собрали бюллетени в присутствии наблюдателей. Составили акт и запротоколировали все, что там было, благодаря таким людям и секретарю комиссии», — рассказал член ЦИК Абхазии Инал Хишба об инциденте. Сообщение опубликовано в telegram-канале. Он обозначил, что само по себе нападение — это ужасное происшествие, однако, несмотря ни на что, члены ЦИК успешно его пережили.
В ходе президентских выборов в Абхазии накануне вечером произошел инцидент на одном из избирательных участков. Неопознанные лица совершили нападение на территории школы №2 в поселке Цандрипш Гагрского района. В результате были повреждены избирательная урна и разбросаны бюллетени. При попытке задержать нападавших по полиции открыли огонь. Личность одного из потенциальных нарушителей была установлена. Также в ходе нападения были ранены двое гражданских.
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