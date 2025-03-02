Генсек НАТО Рютте призвал подготовиться к остановке огня на Украине

По завершении саммита лидеров Европейского Союза в Лондоне, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул необходимость подготовки к объявлению перемирия и последующей охране мира в зоне конфликта на Украине. Об этом сообщает информационное агентство «Страна.ua».
«Мы должны подготовиться к моменту объявления перемирия в Украине и охранять мир», — заявил Марк Рютте по итогам саммита в Лондоне. Это подчеркивает акцент на стратегическом планировании действий после прекращения огня.
Кроме того, Рютте сообщил о готовности европейских лидеров увеличить расходы на оборону, что является частью общей стратегии по укреплению безопасности и стабильности в регионе. Эти меры направлены на поддержание мира в долгосрочной перспективе.
По информации, опубликованной в газете The Guardian, Рютте выразил мнение о том, что страны Европы наращивают усилия для обеспечения возможности Республики защищаться в случае необходимости. В рамках саммита также рассматривались вопросы о предоставлении гарантий безопасности Украине и повышении оборонных бюджетов странами ЕС. В ходе интервью телеканалу BBC Рютте обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с рекомендацией улучшить отношения с американским президентом Дональдом Трампом после их недавнего конфликта в Белом доме.
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