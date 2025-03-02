02 марта 2025

Генсек НАТО Рютте призвал подготовиться к остановке огня на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рютте посоветовал Зеленскому найти способ помириться с Трампом
Рютте посоветовал Зеленскому найти способ помириться с Трампом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

По завершении саммита лидеров Европейского Союза в Лондоне, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул необходимость подготовки к объявлению перемирия и последующей охране мира в зоне конфликта на Украине. Об этом сообщает информационное агентство «Страна.ua».

«Мы должны подготовиться к моменту объявления перемирия в Украине и охранять мир», — заявил Марк Рютте по итогам саммита в Лондоне. Это подчеркивает акцент на стратегическом планировании действий после прекращения огня.

Кроме того, Рютте сообщил о готовности европейских лидеров увеличить расходы на оборону, что является частью общей стратегии по укреплению безопасности и стабильности в регионе. Эти меры направлены на поддержание мира в долгосрочной перспективе.

По информации, опубликованной в газете The Guardian, Рютте выразил мнение о том, что страны Европы наращивают усилия для обеспечения возможности Республики защищаться в случае необходимости. В рамках саммита также рассматривались вопросы о предоставлении гарантий безопасности Украине и повышении оборонных бюджетов странами ЕС. В ходе интервью телеканалу BBC Рютте обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с рекомендацией улучшить отношения с американским президентом Дональдом Трампом после их недавнего конфликта в Белом доме.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
По завершении саммита лидеров Европейского Союза в Лондоне, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул необходимость подготовки к объявлению перемирия и последующей охране мира в зоне конфликта на Украине. Об этом сообщает информационное агентство «Страна.ua». «Мы должны подготовиться к моменту объявления перемирия в Украине и охранять мир», — заявил Марк Рютте по итогам саммита в Лондоне. Это подчеркивает акцент на стратегическом планировании действий после прекращения огня. Кроме того, Рютте сообщил о готовности европейских лидеров увеличить расходы на оборону, что является частью общей стратегии по укреплению безопасности и стабильности в регионе. Эти меры направлены на поддержание мира в долгосрочной перспективе. По информации, опубликованной в газете The Guardian, Рютте выразил мнение о том, что страны Европы наращивают усилия для обеспечения возможности Республики защищаться в случае необходимости. В рамках саммита также рассматривались вопросы о предоставлении гарантий безопасности Украине и повышении оборонных бюджетов странами ЕС. В ходе интервью телеканалу BBC Рютте обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с рекомендацией улучшить отношения с американским президентом Дональдом Трампом после их недавнего конфликта в Белом доме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...