Макрон и Стармер предложили месяц перемирия на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон в сотрудничестве с премьер-министром Великобритании Киром Стармером предложил инициативу о перемирии в Украине. Предложение включает в себя прекращение боевых действий в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры на срок в один месяц. Эта информация была озвучена самим Макроном.
«Мы не знаем, как это измерить. Мы должны увидеть, что сегодняшний фронт (по протяженности — ред.) является эквивалентом линии Париж-Будапешт. В случае прекращения огня будет очень сложно проверить его соблюдение на фронте», — сказал Макрон. Этим он подчеркнул сложности, которые могут возникнуть при реализации предложенного перемирия.
Дополнительно, президент Франции выразил опасения относительно возможности контроля за соблюдением перемирия, учитывая значительные размеры фронта. «В ближайшие недели европейских войск на украинской земле не будет. Вопрос в том, как мы используем это время, чтобы попытаться добиться доступного перемирия с переговорами, которые займут несколько недель, и как только мир будет подписан, лишь потом — развертывание сил», — заявил он, отметив, что «не хочет мира без гарантий и любой ценой».
По итогам проведения саммита руководителей стран Европейского Союза в Лондоне, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил мнение о важности разработки мер для достижения перемирия и обеспечения последующего мирного процесса на территории Украины. В частности, Стармер заявил, что ЕС планируют поддерживать Украину в военном аспекте даже после завершения текущего конфликта.
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