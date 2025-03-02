02 марта 2025
01 марта 2025

Пермяки вновь вышли на митинг против застройки стадиона «Трудовые резервы». Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяки выступают против застройки спортобъекта
Пермяки выступают против застройки спортобъекта Фото:

Очередной митинг против застройки спортивного комплекса «Трудовые резервы» многоэтажными домами прошел в Перми в воскресенье, 2 марта 2025 года. Митингующие собрались на улице Крупской у здания бывшего кинотеатра «Искра».

«Мы требуем остановить уничтожение спортивных объектов советской эпохи в Перми Давайте бороться за наш стадион и микрорайон, — говорят митингующие на видео, опубликованных в telegram-канале пермского правозащитного издания „Борись“.

Активисты пытались привлечь внимание общественности и краевых властей к проблеме застройки спортивных объектов. Они выступали против застройки территории спорткомплекса жилыми домами и приводили в пример другие города, где местная власть сохранила и реконструировала советские типовые спортивные объекты.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что неравнодушные жители Перми организуют митинг против застройки стадиона «Трудовые резервы». Акция была согласована с мэрией. Ранее противники застройки уже выходили на митинг в ноябре. Участие в нем приняли около 200 пермяков.

Летом 2024 года стало известно о том, что территорию «Трудовых резервов» решили осваивать в рамках реновации пермские предприниматели Блиновы. При этом сам стадион предприниматели обещают оставить и реконструировать.

Митингующие собрались на пешеходной аллее у здания бывшего кинотеатра «Искра»
Митингующие собрались на пешеходной аллее у здания бывшего кинотеатра «Искра»
Фото:

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Очередной митинг против застройки спортивного комплекса «Трудовые резервы» многоэтажными домами прошел в Перми в воскресенье, 2 марта 2025 года. Митингующие собрались на улице Крупской у здания бывшего кинотеатра «Искра». «Мы требуем остановить уничтожение спортивных объектов советской эпохи в Перми Давайте бороться за наш стадион и микрорайон, — говорят митингующие на видео, опубликованных в telegram-канале пермского правозащитного издания „Борись“. Активисты пытались привлечь внимание общественности и краевых властей к проблеме застройки спортивных объектов. Они выступали против застройки территории спорткомплекса жилыми домами и приводили в пример другие города, где местная власть сохранила и реконструировала советские типовые спортивные объекты. Ранее URA.RU рассказывало о том, что неравнодушные жители Перми организуют митинг против застройки стадиона «Трудовые резервы». Акция была согласована с мэрией. Ранее противники застройки уже выходили на митинг в ноябре. Участие в нем приняли около 200 пермяков. Летом 2024 года стало известно о том, что территорию «Трудовых резервов» решили осваивать в рамках реновации пермские предприниматели Блиновы. При этом сам стадион предприниматели обещают оставить и реконструировать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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