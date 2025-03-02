Очередной митинг против застройки спортивного комплекса «Трудовые резервы» многоэтажными домами прошел в Перми в воскресенье, 2 марта 2025 года. Митингующие собрались на улице Крупской у здания бывшего кинотеатра «Искра».
«Мы требуем остановить уничтожение спортивных объектов советской эпохи в Перми Давайте бороться за наш стадион и микрорайон, — говорят митингующие на видео, опубликованных в telegram-канале пермского правозащитного издания „Борись“.
Активисты пытались привлечь внимание общественности и краевых властей к проблеме застройки спортивных объектов. Они выступали против застройки территории спорткомплекса жилыми домами и приводили в пример другие города, где местная власть сохранила и реконструировала советские типовые спортивные объекты.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что неравнодушные жители Перми организуют митинг против застройки стадиона «Трудовые резервы». Акция была согласована с мэрией. Ранее противники застройки уже выходили на митинг в ноябре. Участие в нем приняли около 200 пермяков.
Летом 2024 года стало известно о том, что территорию «Трудовых резервов» решили осваивать в рамках реновации пермские предприниматели Блиновы. При этом сам стадион предприниматели обещают оставить и реконструировать.
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