Застройщик изменит стадион «Трудовые резервы» в Перми за 500 млн рублей

Девелоперы Nova и Proformica потратят на реконструкцию стадиона «Трудовые резервы» в Перми 500 млн рублей. Компании будут застраивать землю под спортобъектом и прилегающие территории микрорайона Городские горки в рамках комплексного-развития территорий.
«Инвестиции в реновацию спортивного ядра составят примерно 0,5 млрд рублей. Также по соглашению о КРТ девелопер обязан построить детский сад и транспортную инфраструктуру. Сумма всех инвестиций составит 1,5 млрд рублей», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на застройщиков.
Уточняется, что новый спорткомплекс будет доступен для всех жителей города. Зимой там продолжат заливать каток. Также рядом со стадионом построят Дом спорта с раздевалками и залами для единоборств.
Ранее URA.RU рассказало, что в 2023 году стадион «Трудовые резервы» купили владельцы компании Proformica Артем и Максим Блиновы. Они хотели реконструировать спортобъект, а рядом построить жилые дома. Но местные жители оказались против застройки территории. Делом даже заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин. После этого стадион пытались признать объектом культурного наследия, а краевое минспорта провело опрос среди пермяков, чтобы выяснить, каким они хотят видеть новый стадион.
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