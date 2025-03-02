На тюменцев обрушится магнитная буря

Завершится магнитная буря в Тюмени должна к 14 часам дня
Тюменцев ожидает магнитная буря, которая достигнет Тюменской области уже 5 марта. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ.
«Магнитная буря категории G1 (слабая) ожидается 5 марта. Она начнется в 02:00, продлится до 08:00, затем пойдет на спад. Ее амплитуда должна снизиться до оптимальных значений к 14:00», — передает информацию лаборатория.
Согласно данным из открытых источников, во время вспышек на солнце некоторые люди могут испытывать головные боли. Также проблемы со здоровьем могут испытывать люди с хроническими заболеваниями и пенсионеры.
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