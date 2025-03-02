02 марта 2025
01 марта 2025

На тюменцев обрушится магнитная буря

Тюменцев 5 марта ждет магнитная буря
© Служба новостей «URA.RU»
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Завершится магнитная буря в Тюмени должна к 14 часам дня
Завершится магнитная буря в Тюмени должна к 14 часам дня Фото:

Тюменцев ожидает магнитная буря, которая достигнет Тюменской области уже 5 марта. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ.

«Магнитная буря категории G1 (слабая) ожидается 5 марта. Она начнется в 02:00, продлится до 08:00, затем пойдет на спад. Ее амплитуда должна снизиться до оптимальных значений к 14:00», — передает информацию лаборатория.

Согласно данным из открытых источников, во время вспышек на солнце некоторые люди могут испытывать головные боли. Также проблемы со здоровьем могут испытывать люди с хроническими заболеваниями и пенсионеры.

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Тюменцев ожидает магнитная буря, которая достигнет Тюменской области уже 5 марта. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ. «Магнитная буря категории G1 (слабая) ожидается 5 марта. Она начнется в 02:00, продлится до 08:00, затем пойдет на спад. Ее амплитуда должна снизиться до оптимальных значений к 14:00», — передает информацию лаборатория. Согласно данным из открытых источников, во время вспышек на солнце некоторые люди могут испытывать головные боли. Также проблемы со здоровьем могут испытывать люди с хроническими заболеваниями и пенсионеры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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