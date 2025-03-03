Новый фигурант по делу о пытках в Каменске-Уральском отрицает вину

Арестованный по делу о пытках на мойке в Каменске-Уральском отрицает вину
© Служба новостей «URA.RU»
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Синарский райсуд избрал Ивану Петрову самую строгую меру пресечения
Синарский райсуд избрал Ивану Петрову самую строгую меру пресечения Фото:
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Арестованный по делу о пытках на автомойке в Каменске-Уральском (Свердловская область) — Иван Петров — отрицает свою вину. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам.

«С Петровым и потерпевшей провели очную ставку. На ней он заявил, что полностью отрицает все обвинения в его адрес. При этом вел себя очень нервно», — сказал собеседник агентства.

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Петрова задержали 1 марта. За пару дней до этого он участвовал в съемках передачи «Пусть говорят». По данным URA.RU, мужчину обвиняют в похищении пары подростков. Инцидент произошел 3 декабря прошлого года. Петров, Давид Анашкин и другие парни вывезли 17-летнюю студентку и ее бывшего 16-летнего возлюбленного на мойку.

По неофициальным данным, пара якобы стащила деньги с карточки, которые банда незаконно прогоняла. 16-летнего мужчину избили, а его девушку запугали убийством и изнасилованием.

Кроме того, Петров может быть причастен к другим пыткам на этой же мойке, которые произошли 3 января. Тогда, по версии следствия, Анашкин с товарищами привез четверых студенток. Их избивали, обливали холодной водой и пеной, а также заставили раздеться. Издевательства записывались на видео.

Арестовали фигурантов лишь спустя полтора месяца, когда кадры появились в СМИ, и вызвали широкий общественный резонанс. Актуальные новости по теме агентство собирает — в этом сюжете.

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Арестованный по делу о пытках на автомойке в Каменске-Уральском (Свердловская область) — Иван Петров — отрицает свою вину. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. «С Петровым и потерпевшей провели очную ставку. На ней он заявил, что полностью отрицает все обвинения в его адрес. При этом вел себя очень нервно», — сказал собеседник агентства. Петрова задержали 1 марта. За пару дней до этого он участвовал в съемках передачи «Пусть говорят». По данным URA.RU, мужчину обвиняют в похищении пары подростков. Инцидент произошел 3 декабря прошлого года. Петров, Давид Анашкин и другие парни вывезли 17-летнюю студентку и ее бывшего 16-летнего возлюбленного на мойку. По неофициальным данным, пара якобы стащила деньги с карточки, которые банда незаконно прогоняла. 16-летнего мужчину избили, а его девушку запугали убийством и изнасилованием. Кроме того, Петров может быть причастен к другим пыткам на этой же мойке, которые произошли 3 января. Тогда, по версии следствия, Анашкин с товарищами привез четверых студенток. Их избивали, обливали холодной водой и пеной, а также заставили раздеться. Издевательства записывались на видео. Арестовали фигурантов лишь спустя полтора месяца, когда кадры появились в СМИ, и вызвали широкий общественный резонанс. Актуальные новости по теме агентство собирает — в этом сюжете.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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