Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога стал героем документального фильма «Командиры Спарты», снятого про батальон, главой которого он раньше являлся. Премьера картины состоялась в Ростове-на-Дону, куда ради показа приехал Жога, рассказали в пресс-службе полпредства.
«Как мы в свое время росли на примере героев Великой Отечественной войны. Уверен, что также наши будущие поколения будут расти на таких фильмах о Донбассе. За время съемок я прожил заново последние 11 лет, вспомнил все, что было с момента основания „Спарты“. Наши парни живы до тех пор, пока мы о них помним, думаем и снимаем такие фильмы», — сказал Жога.
Автор документальной картины — военный корреспондент Александр Сладков. В фильме рассказывается история батальона и его командиров — самого Артема Жоги, Арсена Павлова («Моторола»), Владимира Жоги («Воха», погибший сын Артема Жоги, Герой России), Дениса Шундикова («Малыш»). Для этого туда включен уникальный видеоархив, который документирует боевые действия в Донбассе начиная с 2014 года.
Полпредом Жога стал в начале октября. До этого он год возглавлял Народный совет ДНР, а батальоном «Спарта» руководил с марта 2022-го по сентябрь 2023-го, был одним из самых заметных участников первых этапов российской спецоперации на Украине.
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