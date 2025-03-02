02 марта 2025

Бастрыкин поручил проверить в Кургане дом с плесенью, которому больше 65 лет

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане СУ СК будет разбираться с ветхим домом
В Кургане СУ СК будет разбираться с ветхим домом Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил курганским следователям разобраться в ситуации с ветхим домом на улице Омской. По информации следственного комитета России, дом 1958 года постройки покрылся плесенью, давно находится без ремонта, в нем нет газа и горячей воды.

Поручение было дано после появления информации о нарушении прав жильцов многоквартирного дома по улице Омской. «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Курганской области Александру Викторовичу Миненкову представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки», — сообщает telegram-канал ведомства.

В соцсетях заявлялось, что у дома нет управляющей компании. Организации отказываются его обслуживать. В доме якобы нет газа, горячей воды, имеются проблемы с электропроводкой и отоплением. 

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Глава СКР Александр Бастрыкин поручил курганским следователям разобраться в ситуации с ветхим домом на улице Омской. По информации следственного комитета России, дом 1958 года постройки покрылся плесенью, давно находится без ремонта, в нем нет газа и горячей воды. Поручение было дано после появления информации о нарушении прав жильцов многоквартирного дома по улице Омской. «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Курганской области Александру Викторовичу Миненкову представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки», — сообщает telegram-канал ведомства. В соцсетях заявлялось, что у дома нет управляющей компании. Организации отказываются его обслуживать. В доме якобы нет газа, горячей воды, имеются проблемы с электропроводкой и отоплением. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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