Бастрыкин поручил проверить в Кургане дом с плесенью, которому больше 65 лет

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил курганским следователям разобраться в ситуации с ветхим домом на улице Омской. По информации следственного комитета России, дом 1958 года постройки покрылся плесенью, давно находится без ремонта, в нем нет газа и горячей воды.
Поручение было дано после появления информации о нарушении прав жильцов многоквартирного дома по улице Омской. «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Курганской области Александру Викторовичу Миненкову представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки», — сообщает telegram-канал ведомства.
В соцсетях заявлялось, что у дома нет управляющей компании. Организации отказываются его обслуживать. В доме якобы нет газа, горячей воды, имеются проблемы с электропроводкой и отоплением.
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