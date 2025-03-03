Главный ботаник Екатеринбурга исключила присвоение статуса особо охраняемой зоны Березовой роще

Березовой роще в Академическом районе Екатеринбурга, часть которой хотят застроить, нельзя присвоить статус особо охраняемой природной зоны. Территория не обладает уникальными характеристиками, а названные активистами краснокнижными растения не являются редкими. С таким заявлением выступила директор Ботанического сада УрО РАН Алена Третьякова.
«Чтобы присвоить охраняемый статус участку ландшафта, необходимо, чтобы он обладал определенными уникальными характеристиками <...> И, конечно, важна сама уникальность сообщества, то есть насколько часто подобные сообщества встречаются в регионе. Этому участку невозможно присвоить природоохраняемый статус», — сказала Третьякова в эфире ОТВ.
Она отметила, что пять видов растений, которые активисты называют краснокнижными, действительно внесены в Красную книгу региона, однако являются восстанавливающими численность. «Нельзя сказать, что они очень редко встречаются на территории», — подчеркнула эксперт, отметив, что оставлять рощу в таком виде, в котором она находится сейчас, очень опасно из-за аварийных деревьев.
Утром 11 февраля рабочие с бензопилами и техника вышли на принадлежащий «Атомстройкомплексу» участок Березовой рощи — готовить его под строительство жилья. Увидев, как рубят деревья, местные возмутились и попытались все это дело остановить. Затем приехала полиция, спустя еще некоторое время вырубку поставили на паузу (как впоследствии выяснилось, после звонка мэра Орлова главе «Атома» Валерию Ананьеву).
Однако уже вечером несанкционированный протест возобновился: люди стали валить забор, выкрикивать лозунги. Для урегулирования конфликта на место приехал глава Академического района Николай Смирнягин. К полуночи бунтующие разошлись. А утром 12-го в Октябрьском райсуде прошло очередное заседание по иску протестующих. Суд наложил на участок обеспечительные меры до окончания разбирательства. Это стабилизировало ситуацию. Следующее заседание намечено на 6 марта. Все новости по ситуации с Березовой рощей — в сюжете URA.RU.
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