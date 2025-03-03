Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступил в Палате общин с несколькими заявлениями. Так, он анонсировал отправку войск на Украину, военную поддержку для Киева даже после урегулирования конфликта, укрепление партнерства с США и другое. О чем говорил Кир Стармер в ходе выступления — в материале URA.RU.
Британия отправит войска на Украину, а Европа продолжит поставки военной помощи
Премьер-министр Великобритании объявил, что страна направит своих военных на территорию Украины. Он также подчеркнул, что европейские государства будут продолжать поставки оружия и боеприпасов в Киев даже после достижения мирного соглашения. Помимо этого, он указал на важность поставок Украине пяти тысяч ракет, предназначенных для уничтожения беспилотников ВС РФ. Такое сотрудничество позволит Украине использовать британские экспортные финансы на сумму 1,6 млрд фунтов для приобретения ракет в Белфасте. По его мнению, это решение «идеально символизирует новую эру».
В Европе не могут предоставить Киеву гарантии безопасности
Кир Стармер заявил, что европейские страны не в состоянии гарантировать безопасность Украине без американской поддержки. По мнению британского премьера, Европа должна играть ключевую роль в этом деле, при этом необходимо усилить ее обязательства по обеспечению безопасности. На данный момент по вопросу предоставления гарантий проходят обсуждения.
Стармер в ходе трансляции на сайте британского парламента также подчеркнул, что в свете новых обстоятельств европейским нациям следует более активно развивать военные способности и координацию. Также им следует повышать финансирование оборонных нужд.
Лондону нужно укрепить сотрудничество с США в сфере безопасности
Британский премьер подчеркнул необходимость усиления сотрудничества с США в областях безопасности, технологий, торговли и инвестиций. Эти отношения всегда были и останутся крайне важными для Великобритании и страна не будет выбирать между двумя берегами Атлантики, заявил Стармер.
Он также отметил, что события последней недели ясно показали, как важна роль США в поддержании мира в Европе и решении украинского конфликта. Об этом политик сообщил в контексте прошедших скандальных переговоров президента Штатов Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Также Кир Стармер отметил, что весь мир стремится к урегулированию конфликта.
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