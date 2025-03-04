Экс-глава депздрава ХМАО оценил прямые рейсы из Салехарда в Ханты-Мансийск

Бывший глава департамента здравоохранения Югры, а ныне — главврач больницы Салехарда (ЯНАО) назвал десять преимуществ введения прямых перелетов между столицами двух округов. Соответсвующий пост он опубликовал в своем telegram-канале.
«Сегодня прилетел первым прямым авиарейсом из Салехарда в Ханты-Мансийск. Пока летел, собрал воедино все плюсы такого сообщения между Ямалом и Югрой — 10 полезностей», — поделился Добровольский.
По его мнению, несомненным плюсом стала возможность просто и быстро посетить ледник Романтиков и увидеть северное сияние на Ямале. Любители хоккея могут прилететь и поболеть за «Югру», а также посетить биатлонные и лыжные соревнования. Для медиков станут проще стажировки и тематические встречи, а пациенты из Салехарда за час смогут обраться до центров специализированной помощи в Югре. Среди положительного — и низкая стоимость перелета, и возможность погулять на Дне оленевода, а любители горных лыж смогут спуститься со склона в Лабытнанги.
Прямые авиарейсы между Ханты-Мансийском и Салехардом, запущенны авиакомпанией «РусЛай». Первый полет был выполнен 3 марта.
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