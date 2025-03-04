Экс-глава депздрава ХМАО оценил прямые рейсы из Салехарда в Ханты-Мансийск

Главврач больницы Салехарда выделил 10 плюсов прямых рейсов между ЯНАО и ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Добровольский выделил 10 плюсов нового авиамаршрута
Добровольский выделил 10 плюсов нового авиамаршрута Фото:

Бывший глава департамента здравоохранения Югры, а ныне — главврач больницы Салехарда (ЯНАО) назвал десять преимуществ введения прямых перелетов между столицами двух округов. Соответсвующий пост он опубликовал в своем telegram-канале.

«Сегодня прилетел первым прямым авиарейсом из Салехарда в Ханты-Мансийск. Пока летел, собрал воедино все плюсы такого сообщения между Ямалом и Югрой — 10 полезностей», — поделился Добровольский.

По его мнению, несомненным плюсом стала возможность просто и быстро посетить ледник Романтиков и увидеть северное сияние на Ямале. Любители хоккея могут прилететь и поболеть за «Югру», а также посетить биатлонные и лыжные соревнования. Для медиков станут проще стажировки и тематические встречи, а пациенты из Салехарда за час смогут обраться до центров специализированной помощи в Югре. Среди положительного — и низкая стоимость перелета, и возможность погулять на Дне оленевода, а любители горных лыж смогут спуститься со склона в Лабытнанги.

Прямые авиарейсы между Ханты-Мансийском и Салехардом, запущенны авиакомпанией «РусЛай». Первый полет был выполнен 3 марта.

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Бывший глава департамента здравоохранения Югры, а ныне — главврач больницы Салехарда (ЯНАО) назвал десять преимуществ введения прямых перелетов между столицами двух округов. Соответсвующий пост он опубликовал в своем telegram-канале. «Сегодня прилетел первым прямым авиарейсом из Салехарда в Ханты-Мансийск. Пока летел, собрал воедино все плюсы такого сообщения между Ямалом и Югрой — 10 полезностей», — поделился Добровольский. По его мнению, несомненным плюсом стала возможность просто и быстро посетить ледник Романтиков и увидеть северное сияние на Ямале. Любители хоккея могут прилететь и поболеть за «Югру», а также посетить биатлонные и лыжные соревнования. Для медиков станут проще стажировки и тематические встречи, а пациенты из Салехарда за час смогут обраться до центров специализированной помощи в Югре. Среди положительного — и низкая стоимость перелета, и возможность погулять на Дне оленевода, а любители горных лыж смогут спуститься со склона в Лабытнанги. Прямые авиарейсы между Ханты-Мансийском и Салехардом, запущенны авиакомпанией «РусЛай». Первый полет был выполнен 3 марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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