Весной начнет выполняться прямой авиарейс между ХМАО и ЯНАО

Авиакомпания «РусЛай» запустила прямые авиарейсы из Ханты-Мансийска в Салехард. Об этом компания сообщила на своей странице в соцсети «Вконтакте».
«С 3 марта мы впервые запустим прямые рейсы между столицами Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО) и Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО)! Полеты будут выполняться по понедельникам», — сообщается на странице компании.
Время в пути составит 1 час 15 минут. Стоимость билета в одну сторону от 3700 рублей.
Ранее агентство писало, что в ХМАО возобновляют рейсы из арктической зоны в Москву. С 8 марта начнет работать авиасообщение между столицей и Белоярским.
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