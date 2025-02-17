17 февраля 2025

Весной начнет выполняться прямой авиарейс между ХМАО и ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Перелеты будет выполнять авиакомпания Руслайн
Перелеты будет выполнять авиакомпания Руслайн Фото:

Авиакомпания «РусЛай» запустила прямые авиарейсы из Ханты-Мансийска в Салехард. Об этом компания сообщила на своей странице в соцсети «Вконтакте».

«С 3 марта мы впервые запустим прямые рейсы между столицами Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО) и Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО)! Полеты будут выполняться по понедельникам», — сообщается на странице компании.

Время в пути составит 1 час 15 минут. Стоимость билета в одну сторону от 3700 рублей.

Ранее агентство писало, что в ХМАО возобновляют рейсы из арктической зоны в Москву. С 8 марта начнет работать авиасообщение между столицей и Белоярским.

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Авиакомпания «РусЛай» запустила прямые авиарейсы из Ханты-Мансийска в Салехард. Об этом компания сообщила на своей странице в соцсети «Вконтакте». «С 3 марта мы впервые запустим прямые рейсы между столицами Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО) и Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО)! Полеты будут выполняться по понедельникам», — сообщается на странице компании. Время в пути составит 1 час 15 минут. Стоимость билета в одну сторону от 3700 рублей. Ранее агентство писало, что в ХМАО возобновляют рейсы из арктической зоны в Москву. С 8 марта начнет работать авиасообщение между столицей и Белоярским.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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