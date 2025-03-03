Решение президента Украины Владимира Зеленского отказаться от уступок, в том числе территориальных, ради прекращения конфликта — это проявление скудоумия. Такое мнение высказал председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«От чего имени говорит Зеленский? Это нелигитимный узурпатор и диктатор, который еще рассказывает, что признавать, а что нет. Это смешно по определению. Мнение Зеленского никого не интересует. Отказываясь от мирных переговоров, Зеленский продолжает демонстрировать свое скудоумие, которое он лично воспринимает как кураж», — сказал Рогов в беседе с РИА Новости.
Рогов осудил поведение Зеленского. Он считает, что такая позиция украинского лидера — это проявление «наплевательского отношения к судьбе простых людей, живущих на подконтрольной ему территории».
Ранее Зеленский заявил о том, что не станет подписывать соглашение о прекращении огня, если оно будет предполагать потерю украинских территорий. Скандал, спровоцированный Зеленским во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете, лишил Украину связи с Соединенными Штатами на поколения, считают в Белом доме. Сам же американский лидер, обращаясь к президенту Украины, сказал, что тот должен вести себя более благодарно, пишет RT.
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