03 марта 2025

В Раде признали дезертирство военных ВСУ в другие страны

Нардеп Скороход: все военнослужащие ВСУ, отправленные за рубеж, не возвращаются
© Служба новостей «URA.RU»
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Уехавшие за границу военные из Украины не возвращаются обратно
Уехавшие за границу военные из Украины не возвращаются обратно Фото:

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), направленные за границу для прохождения обучения, не стремятся возвращаться на родину. Это объясняется отсутствием желания участвовать в боевых действиях. Об этом заявила депутат Верховной Рады Анна Скороход.

«Как только наши ребята попадают за границу, назад 100% не возвращаются. 100% выехало — 100% назад не возвращаются. У нас проблема — люди не хотят воевать, не готовы присоединяться в ряды ВСУ. И где бы их не обучали, ситуация не меняется», — пишет украинское издание «Новости Live» со ссылкой на слова Скороход.

С дезертирством бойцов ВСУ борются насильственным удержанием людей в пунктах прохождения обучения. Так, участникам курсов в Великобритании, не давали покинуть территорию военной базы, держа за колючей проволокой. Из зоны военных действий бегут и западные наемники. Военный эксперт Виктор Литовкин объяснил это тем, что цели их пребывания не оправдываются: они хотели быть охотниками на русских, а стали жертвами, пишет «Царьград».

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Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), направленные за границу для прохождения обучения, не стремятся возвращаться на родину. Это объясняется отсутствием желания участвовать в боевых действиях. Об этом заявила депутат Верховной Рады Анна Скороход. «Как только наши ребята попадают за границу, назад 100% не возвращаются. 100% выехало — 100% назад не возвращаются. У нас проблема — люди не хотят воевать, не готовы присоединяться в ряды ВСУ. И где бы их не обучали, ситуация не меняется», — пишет украинское издание «Новости Live» со ссылкой на слова Скороход. С дезертирством бойцов ВСУ борются насильственным удержанием людей в пунктах прохождения обучения. Так, участникам курсов в Великобритании, не давали покинуть территорию военной базы, держа за колючей проволокой. Из зоны военных действий бегут и западные наемники. Военный эксперт Виктор Литовкин объяснил это тем, что цели их пребывания не оправдываются: они хотели быть охотниками на русских, а стали жертвами, пишет «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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