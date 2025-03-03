Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), направленные за границу для прохождения обучения, не стремятся возвращаться на родину. Это объясняется отсутствием желания участвовать в боевых действиях. Об этом заявила депутат Верховной Рады Анна Скороход.
«Как только наши ребята попадают за границу, назад 100% не возвращаются. 100% выехало — 100% назад не возвращаются. У нас проблема — люди не хотят воевать, не готовы присоединяться в ряды ВСУ. И где бы их не обучали, ситуация не меняется», — пишет украинское издание «Новости Live» со ссылкой на слова Скороход.
С дезертирством бойцов ВСУ борются насильственным удержанием людей в пунктах прохождения обучения. Так, участникам курсов в Великобритании, не давали покинуть территорию военной базы, держа за колючей проволокой. Из зоны военных действий бегут и западные наемники. Военный эксперт Виктор Литовкин объяснил это тем, что цели их пребывания не оправдываются: они хотели быть охотниками на русских, а стали жертвами, пишет «Царьград».
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