Международный женский день и праздник оленеводов пройдут в Новом Уренгое без алкоголя

В Новом Уренгое власти установили запрет на продажу спиртной продукции с 8 по 9 марта. В эти дни здесь будет проходить праздник День оленевода. Об этом сообщает окружной департамент экономики.
«На территории города Новый Уренгой 8-9 марта 2025 года установлены днями проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня оленевода. В соответствии с законом ЯНАО № 66-ЗАО не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории муниципального образования», — сообщает окружной департамент экономики в Telegram.
Ранее запрет на продажу спиртной продукции местные власти устанавливали в Надыме. Праздник прошел 22 — 23 февраля.
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