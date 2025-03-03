03 марта 2025

Международный женский день и праздник оленеводов пройдут в Новом Уренгое без алкоголя

В Новом Уренгое установили запрет на продажу алкоголя с 8 по 9 марта
© Служба новостей «URA.RU»
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Запрет будет действовать 8 и 9 марта
Запрет будет действовать 8 и 9 марта Фото:
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День оленевода в ЯНАО — 2025

В Новом Уренгое власти установили запрет на продажу спиртной продукции с 8 по 9 марта. В эти дни здесь будет проходить праздник День оленевода. Об этом сообщает окружной департамент экономики.

«На территории города Новый Уренгой 8-9 марта 2025 года установлены днями проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня оленевода. В соответствии с законом ЯНАО № 66-ЗАО не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории муниципального образования», — сообщает окружной департамент экономики в Telegram.

Ранее запрет на продажу спиртной продукции местные власти устанавливали в Надыме. Праздник прошел 22 — 23 февраля.

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В Новом Уренгое власти установили запрет на продажу спиртной продукции с 8 по 9 марта. В эти дни здесь будет проходить праздник День оленевода. Об этом сообщает окружной департамент экономики. «На территории города Новый Уренгой 8-9 марта 2025 года установлены днями проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня оленевода. В соответствии с законом ЯНАО № 66-ЗАО не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории муниципального образования», — сообщает окружной департамент экономики в Telegram. Ранее запрет на продажу спиртной продукции местные власти устанавливали в Надыме. Праздник прошел 22 — 23 февраля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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