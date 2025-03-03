В Салехарде собирают подписи против «Витошки» в школах и детсадах

После жалоб родителей на растворимый витаминизированный напиток «Витошка», который планируют ввести в меню салехардских школ и детсадов, местный департамент образования провел анкетирование и сбор всех «за» и «против». Об этом сотрудники администрации Салехарда сообщили URA.RU.
«В данный момент продолжается работа с родителями по сбору персонализированного согласия или отказа введения в меню витаминизированного напитка „Витошка“. До конца недели будет видна общая картина всех „за “ и „против“, — сообщил сотрудник департамента образования Салехарда корреспонденту URA.RU.
Витаминизированные напитки планируется включить в меню только после получения согласия от родителей или их законных представителей. В случае отказа — ребенок не будет получать в качестве питания растворимый напиток. «В этом случае „Витошка“ будет заменен на другие напитки, включенные в ежедневное меню с учетом всех БЖУ: морс, компот, чай с лимоном, сок и другие», — отметили в депобразования.
Ранее URA.RU сообщало, что департамент образования Салехарда отправил родителям опрос по наличию витаминного напитка «Витошка» в школах и детсадах — варианты ответа поставили молодых родителей в тупик. Они сообщили URA.RU, что выбрать вместо «Витошки» другой напиток нельзя.
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