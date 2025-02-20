20 февраля 2025

«Не оставили выбора»: родителям из ЯНАО навязывают напиток «Витошка»

Депобр Салехарда проводит опрос на наличие напитка «Витошка» в школах
© Служба новостей «URA.RU»
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Витаминный напиток появится в столовых Салехарда
Витаминный напиток появится в столовых Салехарда Фото:

Департамент образования Салехарда отправил родителям опрос по наличию витаминного напитка «Витошка» в школах и детсадах — варианты ответа поставили молодых родителей в тупик. Они сообщили URA.RU, что выбрать вместо «Витошки» другой напиток нельзя.

«Возможности выбора другого напитка просто нет. Свой вариант в опросе нельзя предложить: ни морс, ни чай — только „Витошка“, — сообщила жительница Салехарда корреспонденту агентства на правах анонимности.

Сладким напитком остались недовольны и представители здравоохранения: практикующий доктор лично убедилась, что «Витошка» подходит не для всех детей. «Коллега сообщила, что у ее ребенка появились высыпания на коже сразу же, как только ей начали давать „Витошку“. Они отказались от напитка», — рассказала корреспонденту медработник.

Корреспондент URA.RU обратился с запросом в департамент здравоохранения Салехарда. Запрос по «Витошке» в работе, на момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что родители из Салехарда забили тревогу из-за внедрения витаминизированного напитка «Витошка» в основное меню школьников и воспитанников детских садов. Они отметили большое количество добавленного сахара в растворимой смеси.

Также доктор медицинских наук, ведущий специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике УрФО Сергей Токарев отмечал, что большое потребление сладких соков вредит здоровью кишечника. А регулярный прием витаминов, как выяснили ученые, не дает нужного эффекта для укрепления здоровья, если дефицита витаминов нет (видео из telegram-канала Токарева  «Ямал здоров» — прим. ред.).

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Департамент образования Салехарда отправил родителям опрос по наличию витаминного напитка «Витошка» в школах и детсадах — варианты ответа поставили молодых родителей в тупик. Они сообщили URA.RU, что выбрать вместо «Витошки» другой напиток нельзя. «Возможности выбора другого напитка просто нет. Свой вариант в опросе нельзя предложить: ни морс, ни чай — только „Витошка“, — сообщила жительница Салехарда корреспонденту агентства на правах анонимности. Сладким напитком остались недовольны и представители здравоохранения: практикующий доктор лично убедилась, что «Витошка» подходит не для всех детей. «Коллега сообщила, что у ее ребенка появились высыпания на коже сразу же, как только ей начали давать „Витошку“. Они отказались от напитка», — рассказала корреспонденту медработник. Корреспондент URA.RU обратился с запросом в департамент здравоохранения Салехарда. Запрос по «Витошке» в работе, на момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что родители из Салехарда забили тревогу из-за внедрения витаминизированного напитка «Витошка» в основное меню школьников и воспитанников детских садов. Они отметили большое количество добавленного сахара в растворимой смеси. Также доктор медицинских наук, ведущий специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике УрФО Сергей Токарев отмечал, что большое потребление сладких соков вредит здоровью кишечника. А регулярный прием витаминов, как выяснили ученые, не дает нужного эффекта для укрепления здоровья, если дефицита витаминов нет (видео из telegram-канала Токарева  «Ямал здоров» — прим. ред.).
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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