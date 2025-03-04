В Перми готовят к сдаче проблемный дом на улице Карпинского

Проблемный дом по улице Карпинского, 110 получил заключение о соответствии госинспекции стройнадзора. Дольщики скоро получат ключи от новых квартир. Об этом в своем telegram-канале сообщил советник губернатора Пермского края по вопросам строительства Павел Черепанов.
«Получено заключение о соответствии государственной инспекции строительного надзора по Карпинского, 110. Долгожданные ключи скоро будут вручены. Остался еще один проблемный дом по Карпинского, 110а, на следующей неделе выйдем посмотреть, как идут работы там», — пишет Черепанов.
Ранее URA.RU рассказывало, что подрядчик строительства домов по улицам Карпинского, 110 и 110а срывал сроки. Для достройки ЖК «Триумф» выбрали нового подрядчика. Работы в доме №110а начались в конце февраля.
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