В Перми готовят к сдаче проблемный дом на улице Карпинского

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Собственники квартир в долгострое на Карпинского, 110 скоро получат ключи
Собственники квартир в долгострое на Карпинского, 110 скоро получат ключи Фото:

Проблемный дом по улице Карпинского, 110 получил заключение о соответствии госинспекции стройнадзора. Дольщики скоро получат ключи от новых квартир. Об этом в своем telegram-канале сообщил советник губернатора Пермского края по вопросам строительства Павел Черепанов.

«Получено заключение о соответствии государственной инспекции строительного надзора по Карпинского, 110. Долгожданные ключи скоро будут вручены. Остался еще один проблемный дом по Карпинского, 110а, на следующей неделе выйдем посмотреть, как идут работы там», — пишет Черепанов.

Ранее URA.RU рассказывало, что подрядчик строительства домов по улицам Карпинского, 110 и 110а срывал сроки. Для достройки ЖК «Триумф» выбрали нового подрядчика. Работы в доме №110а начались в конце февраля. 

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Проблемный дом по улице Карпинского, 110 получил заключение о соответствии госинспекции стройнадзора. Дольщики скоро получат ключи от новых квартир. Об этом в своем telegram-канале сообщил советник губернатора Пермского края по вопросам строительства Павел Черепанов. «Получено заключение о соответствии государственной инспекции строительного надзора по Карпинского, 110. Долгожданные ключи скоро будут вручены. Остался еще один проблемный дом по Карпинского, 110а, на следующей неделе выйдем посмотреть, как идут работы там», — пишет Черепанов. Ранее URA.RU рассказывало, что подрядчик строительства домов по улицам Карпинского, 110 и 110а срывал сроки. Для достройки ЖК «Триумф» выбрали нового подрядчика. Работы в доме №110а начались в конце февраля. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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