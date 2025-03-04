В Пермском крае закрыли опасные кафе с чебуреками и шаурмой

Судебные приставы опечатали пять потенциально опасных точек общепита в Пермском крае. В Чусовом это четыре заведения: кафе «Караван», «Шаурма» и две «Чебуречные». А также это пермская «Хлебница» на Комсомольском проспекте, 60.
«В кафе отсутствовали водо- и теплоснабжение, канализация, не было туалетов. Продукция принималась без маркировок и документов. Сотрудники работали без медкнижек», — сообщается на сайте ГУФССП России по Пермскому краю.
Отдельно в «Хлебнице» помещение, где замешивалось тесто и готовились начинки, использовалось как склад продуктов и раздевалка для сотрудников. По мнению специалистов, это могло спровоцировать передачу инфекционных заболеваний среди населения.
Срок ареста указанных точек общепита варьируется от 15 до 90 суток. Руководство юрлица предупреждены об административной и уголовной ответственности за нарушения запрета на работу.
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