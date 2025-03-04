04 марта 2025

В Пермском крае закрыли опасные кафе с чебуреками и шаурмой

Приставы опечатали пять заведений общепита в Пермском крае
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В кафе отсутствовали водо- и теплоснабжение, канализация, не было туалетов
В кафе отсутствовали водо- и теплоснабжение, канализация, не было туалетов Фото:

Судебные приставы опечатали пять потенциально опасных точек общепита в Пермском крае. В Чусовом это четыре заведения: кафе «Караван», «Шаурма» и две «Чебуречные». А также это пермская «Хлебница» на Комсомольском проспекте, 60.

«В кафе отсутствовали водо- и теплоснабжение, канализация, не было туалетов. Продукция принималась без маркировок и документов. Сотрудники работали без медкнижек», — сообщается на сайте ГУФССП России по Пермскому краю.

Отдельно в «Хлебнице» помещение, где замешивалось тесто и готовились начинки, использовалось как склад продуктов и раздевалка для сотрудников. По мнению специалистов, это могло спровоцировать передачу инфекционных заболеваний среди населения.

Срок ареста указанных точек общепита варьируется от 15 до 90 суток. Руководство юрлица предупреждены об административной и уголовной ответственности за нарушения запрета на работу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Судебные приставы опечатали пять потенциально опасных точек общепита в Пермском крае. В Чусовом это четыре заведения: кафе «Караван», «Шаурма» и две «Чебуречные». А также это пермская «Хлебница» на Комсомольском проспекте, 60. «В кафе отсутствовали водо- и теплоснабжение, канализация, не было туалетов. Продукция принималась без маркировок и документов. Сотрудники работали без медкнижек», — сообщается на сайте ГУФССП России по Пермскому краю. Отдельно в «Хлебнице» помещение, где замешивалось тесто и готовились начинки, использовалось как склад продуктов и раздевалка для сотрудников. По мнению специалистов, это могло спровоцировать передачу инфекционных заболеваний среди населения. Срок ареста указанных точек общепита варьируется от 15 до 90 суток. Руководство юрлица предупреждены об административной и уголовной ответственности за нарушения запрета на работу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...