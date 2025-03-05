Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал интервью американскому блогеру Марио Науфалу. Он приоткрыл события времен вооруженного мятежа Евгения Пригожина, руководителя ЧВК «Вагнер». По словам белорусского лидера, глава «Вагнера» стремился получить доступ к ядерному оружию. Лукашенко уточнил, что ему удалось повлиять на Пригожина. Как Беларусь помогла остановить военный мятеж — в материале URA.RU.
Чего хотел Пригожин, когда шел на Москву
В интервью американскому блогеру Лукашенко заявил, что Пригожин во время вооруженного мятежа стремился получить доступ к ядерному оружию. Он уточнил, что на западе вполне полагали, что главе ЧВК удастся свергнуть существующую власть. По словам Лукашенко, ситуация была крайне напряженной, но благодаря его усилиям удалось предотвратить возможный захват ядерного оружия и дестабилизацию в регионе.
Переговоры с Пригожиным
Переговоры шли целые сутки
Лукашенко заявил, что переговоры шли в течение всего дня 24 июня. Он уточнил, что уже в 10 часов утра (по местному времени) президент России Владимир Путин «подробнейшим образом проинформировал его» о ситуации в стране.
Белорусский лидер поделился, что сам предложил Путину провести переговоры с Пригожиным. Связался он с Пригожиным через замминистра обороны Юнус-Бека Евкурова и директора ФСБ Александра Бортникова.
Он уточнил, что за день состоялось шесть или семь раундов переговоров, после чего президент больше не связывался с Пригожиным. По его словам, в дальнейшем тот самостоятельно начал обращаться к Лукашенко, предлагая консультации и выдвигая различные предложения.
О чем говорили Пригожин и Лукашенко
Как отметил президент Белоруссии, во время беседы с главой ЧВК он отметил свою готовность защищать столицу России и ясно выразил свое мнение о невозможности действий «похода» Пригожина. По его словам, он долго убеждал Пригожина остановить ход бойцов «Вагнера» на Москву.
«Я сказал ему: „Ты же знаешь Путина не меньше, чем я. Он с тобой не то, что встречаться — по телефону разговаривать не будет в силу этой обстановки“. Молчит. „Но мы хотим справедливости! Нас хотят задушить! Мы пойдем на Москву!“ Я говорю: „На полпути тебя просто как клопа раздавят. Несмотря на то, что войска отвлечены на соответствующем фронте“. Подумай, говорю, об этом. „Нет“ — такая вот эйфория», — поделился Лукашенко.
В завершение диалога Лукашенко предостерег Пригожина от решительных действий и подчеркнул свою позицию по защите Москвы. По его словам, он предостерег главу ЧВК, заявив, что бригада вооруженных сил Белоруссии уже подготовлена к переброске в Москву.
Пригожин отказался от своих требований
По итогам переговоров с основателем ЧВК «Вагнер» 24 июня, бизнесмен отказался от своих требований. По словам президента Белоруссии, Пригожин в том числе перестал настаивать по отставке тогда действующего министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова.
«И когда он мне сказал: „Александр Григорьевич, я не буду требовать от президента, чтобы он отдал Шойгу и Герасимова, и встречу даже просить не буду. Я сказал: „Ну и хорошо, это очень хороший шаг. Не надо в этой ситуации напрягая обстановку, требовать неисполнимое… Сейчас нужно остановить колонны“. То есть он пошел на то, чтобы договариваться“, — заявил глава государства.
По словам Лукашенко, в результате переговоров с командованием Пригожин обратился к нему по телефону, сообщив о согласии со всеми предложенными условиями. Президент Белоруссии, в свою очередь, обещал бизнесмену, что российские военные не будут препятствовать отступлению частей «Вагнера» и подтвердил гарантии безопасности его переезда на территорию Белоруссии.
Как все было
Утром 24 июня Путин провел серию телефонных переговоров с руководителями ряда стран постсоветского пространства. Он проинформировал президентов Белоруссии, Узбекистана и Казахстана о восстании частной военной компании «Вагнер». Позже к списку лидеров, ознакомленных с ситуацией, добавился и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
К вечеру стало известно, что Лукашенко в течение дня вел переговоры с Пригожиным, и в результате ему удалось добиться остановки движения колонны ЧВК в направлении Москвы. Путин отказался преследовать бойцов ЧВК, решил закрыть уголовное дело Пригожина о вооруженном мятеже и предоставить ему гарантии безопасности.
Бойцам разрешили подписать контракт с Минобороны РФ или уйти в Белоруссию, если они участвовали в попытке мятежа. Туда же должен был уехать и Пригожин. Погиб глава ЧВК 23 августа 2023 года.
Как отмечал Лукашенко, он совместно с погибшим главой ЧВК «выстроили систему», как будет располагаться «Вагнер» в стране. «Здесь остается ядро, кто-то уехал в отпуск, кто-то вообще решил жить в стороне, но телефоны, адреса, пароли, явки в этом ядре известны», — сказал тогда он.
Что помогло остановить мятеж
Пресечь попытку помогла сплоченность российского народа. Путин подчеркнул значимость единства и ответственности всех слоев российского общества в критической ситуации.
Он также выразил благодарность странам-участникам ШОС за поддержку России в период мятежа. По его словам, российское общество демонстрирует высокую степень консолидации, что способствует стабильности и безопасности в стране.
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