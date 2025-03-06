В Шадринске бесплатная лечебная вода подается по трубам в ржавое корыто

Уникальная целебная минеральная вода в Шадринске (Курганская область) подается через трубы в ржавое корыто. Бесплатный источник работает недалеко от города. Об этом пишет местный житель.
«Вот так до сих пор можно набрать шадринской минеральной воды из скважины за городом», — написал шадринец в telegram-канале «Шадринск». К посту приложены фотографии Юрия Горбачева. На фото изображен ангар из металла с указателем «Вода». На нем на большом баннере написано «Шадринская минеральная вода — 304. Питьевая лечебно-столовая, гидрокарбонатная».
В открытых данных содержится информация, что скважиной владеет ЗАО «Шадринский пищекомбинат». Вода является аналогом типа «Ессентуки-4», с минерализацией 8,3 г/л. По телефону компании «Шадринский пищекомбинат» представитель заявил корреспонденту URA.RU, что информация об источнике неверна, после чего прервал разговор. URA.RU направило запрос в управление Роспотребнадзора по Курганской области, ответ ожидается.
Уникальное месторождение минеральных вод было открыто еще в 1970 году. Оно представляет собой уникальное природное богатство, воды которого по составу близки к знаменитым Ессентукам и Боржоми. В них содержится более 20 химических соединений, включая йод, натрий, хлориды, гидрокарбонаты, сульфаты, кальций и магний. Минерализация вод варьируется от 7 до 12 г/дм?, что делает их пригодными для лечения и ежедневного употребления.
Ранее в Шадринске был разработан план по благоустройству месторождений минеральных вод, предусматривающий строительство новых объектов и создание условий для оздоровительного туризма. Это предложение подчеркивает значимость местного минерального источника, который уже долгие годы используется для лечебных и столовых целей, и подтверждает наличие многочисленных скважин, таких как «Шадринская-305», обеспечивающих доступ к уникальной минеральной воде.
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