05 марта 2025

Челябинский суд выпустил из СИЗО замначальника отдела Центра «Э» Калитюка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Александра Калитюка отправили под домашний арест до 8 мая
Александра Калитюка отправили под домашний арест до 8 мая Фото:

Центральный райсуд Челябинска смягчил меру пресечения с СИЗО на домашний арест замначальника отдела Центра «Э» Александру Калитюку. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе суда. 

«Суд избрал в отношении Калитюка меру пресечения в виде домашнего ареста. Сроком до 8 мая», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Как сообщает издание «74.ру» со ссылкой на адвоката Александра Каменева, по ходу расследования его подзащитному переквалифицировали обвинения. Если изначально его обвиняли по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере), то теперь его действия квалифицируются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Этим и объясняется смягчение меры пресечения.

Калитюка задерживали сотрудники УФСБ по региону. В ходе оперативных мероприятий началась погоня. Топ-силовик, пытаясь скрыться от сотрудников, повредил несколько машин. Но его все же задержали. При себе у него было 3,5 млн рублей.

Следствие считало, что Калитюк выступил в качестве посредника при передаче взятки. Деньги якобы предназначались за оказание содействия в решении гражданско-правового спора.

Некоторые СМИ связали Калитюка с компанией Южуралспецмонтажстрой», занимающейся возведением ЖК «Алое поле». Якобы жена Калитюка является дочерью застройщика, имеет недвижимость в новом комплексе, а значит могла попросить мужа помочь с решением о введении объекта в эксплуатацию. Застройщик же не нашел связи между объектом и VIP-полицейским. Там заявили, что все свои проблемы и вопросы решают исключительно в правовом поле, не прибегая к незаконным методам.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Центральный райсуд Челябинска смягчил меру пресечения с СИЗО на домашний арест замначальника отдела Центра «Э» Александру Калитюку. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе суда.  «Суд избрал в отношении Калитюка меру пресечения в виде домашнего ареста. Сроком до 8 мая», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Как сообщает издание «74.ру» со ссылкой на адвоката Александра Каменева, по ходу расследования его подзащитному переквалифицировали обвинения. Если изначально его обвиняли по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере), то теперь его действия квалифицируются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Этим и объясняется смягчение меры пресечения. Калитюка задерживали сотрудники УФСБ по региону. В ходе оперативных мероприятий началась погоня. Топ-силовик, пытаясь скрыться от сотрудников, повредил несколько машин. Но его все же задержали. При себе у него было 3,5 млн рублей. Следствие считало, что Калитюк выступил в качестве посредника при передаче взятки. Деньги якобы предназначались за оказание содействия в решении гражданско-правового спора. Некоторые СМИ связали Калитюка с компанией Южуралспецмонтажстрой», занимающейся возведением ЖК «Алое поле». Якобы жена Калитюка является дочерью застройщика, имеет недвижимость в новом комплексе, а значит могла попросить мужа помочь с решением о введении объекта в эксплуатацию. Застройщик же не нашел связи между объектом и VIP-полицейским. Там заявили, что все свои проблемы и вопросы решают исключительно в правовом поле, не прибегая к незаконным методам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...