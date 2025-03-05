Челябинский суд выпустил из СИЗО замначальника отдела Центра «Э» Калитюка

Центральный райсуд Челябинска смягчил меру пресечения с СИЗО на домашний арест замначальника отдела Центра «Э» Александру Калитюку. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе суда.
«Суд избрал в отношении Калитюка меру пресечения в виде домашнего ареста. Сроком до 8 мая», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Как сообщает издание «74.ру» со ссылкой на адвоката Александра Каменева, по ходу расследования его подзащитному переквалифицировали обвинения. Если изначально его обвиняли по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере), то теперь его действия квалифицируются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Этим и объясняется смягчение меры пресечения.
Калитюка задерживали сотрудники УФСБ по региону. В ходе оперативных мероприятий началась погоня. Топ-силовик, пытаясь скрыться от сотрудников, повредил несколько машин. Но его все же задержали. При себе у него было 3,5 млн рублей.
Следствие считало, что Калитюк выступил в качестве посредника при передаче взятки. Деньги якобы предназначались за оказание содействия в решении гражданско-правового спора.
Некоторые СМИ связали Калитюка с компанией Южуралспецмонтажстрой», занимающейся возведением ЖК «Алое поле». Якобы жена Калитюка является дочерью застройщика, имеет недвижимость в новом комплексе, а значит могла попросить мужа помочь с решением о введении объекта в эксплуатацию. Застройщик же не нашел связи между объектом и VIP-полицейским. Там заявили, что все свои проблемы и вопросы решают исключительно в правовом поле, не прибегая к незаконным методам.
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