Детская драка в ЯНАО обернулась штрафом родителям

В Надыме (ЯНАО) подрались дети и один нанес второму несколько ударов в лицо. Теперь родители заплатят моральную компенсацию пострадавшему ребенку, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.
«В результате произошедшего в городском парке конфликта между детьми, один из несовершеннолетних нанес другому несколько ударов кулаком в область лица. С родителей виновного взыскана компенсация морального вреда в размере 20 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства на официальном сайте.
О происшествии стало известно из заявления матери пострадавшего. Городской прокурор обратился в суд с требованием взыскать моральную компенсацию. Суд поддержал требования прокуратуры.
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