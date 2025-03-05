05 марта 2025

Детская драка в ЯНАО обернулась штрафом родителям

В парке Надыма ребенок избил сверстника
© Служба новостей «URA.RU»
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В Надыме подрались дети (архивное фото)
В Надыме подрались дети (архивное фото) Фото:

В Надыме (ЯНАО) подрались дети и один нанес второму несколько ударов в лицо. Теперь родители заплатят моральную компенсацию пострадавшему ребенку, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«В результате произошедшего в городском парке конфликта между детьми, один из несовершеннолетних нанес другому несколько ударов кулаком в область лица. С родителей виновного взыскана компенсация морального вреда в размере 20 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства на официальном сайте.

О происшествии стало известно из заявления матери пострадавшего. Городской прокурор обратился в суд с требованием взыскать моральную компенсацию. Суд поддержал требования прокуратуры. 

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В Надыме (ЯНАО) подрались дети и один нанес второму несколько ударов в лицо. Теперь родители заплатят моральную компенсацию пострадавшему ребенку, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «В результате произошедшего в городском парке конфликта между детьми, один из несовершеннолетних нанес другому несколько ударов кулаком в область лица. С родителей виновного взыскана компенсация морального вреда в размере 20 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства на официальном сайте. О происшествии стало известно из заявления матери пострадавшего. Городской прокурор обратился в суд с требованием взыскать моральную компенсацию. Суд поддержал требования прокуратуры. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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