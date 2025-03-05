В банке бывшего челябинского вице-губернатора резко выросла сумма хищений

В банке «Снежинский», принадлежащем бывшему вице-губернатору Челябинской области Игорю Сербинову, в процессе расследования уголовных дел резко выросла сумма вменяемых хищений. Если изначально были предположения, что кредитная организация нажилась на 1 млрд рублей, то сейчас речь идет о гораздо больших махинациях, сообщил URA.RU источник.
«На реализацию мер господдержки многодетных семей банк получил более 8 млрд рублей. Предварительно, основная часть этих денег похищена», — рассказал источник.
Оперативно-следственные мероприятия по факту возбужденного уголовного дела продолжаются. У топ-менеджеров и сотрудников банка проходят обыски. Сотрудники региональных управлений СКР и ФСБ работают над раскрытием дела, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Также свою проверку продолжает ЦБ РФ.
Между тем дела в структуре банка идут не очень. По данным URA.RU, сейчас кредитная организация фиксирует существенный отток клиентов, а также полную остановку кредитования физических и юридических лиц. Кроме того, банк был вынужден закрыть свои представительства в Кургане, Набережных Челнах, Уфе и еще нескольких городах. Все это привело к сокращению штата и снижению заработной платы.
Сотрудники региональных управлений ФСБ и СКР нагрянули в банк в конце декабря 2024 года. Там они провели выемку документов. После были проведены допросы руководящего состава банка, в частности Федора Богданчикова. Работа велась по факту возбужденных уголовных дел. После к проверкам присоединилась комиссия из ЦБ РФ.
В 2012 году банк «Снежинский» уже попадал под внимание ревизоров из ЦБ РФ. Поводом для мероприятий стал интерес, как организация при оттоке клиентов постоянно наращивает свой кредитный портфель.
У правоохранителей ранее также были претензии к основному акционеру банка Сербинову. Он проходил по делам, связанным с криминальным банкротством ряда ключевых промышленных предприятий региона.
Сербинов занимал пост вице-губернатора по экономике с конца 1996 по 2002 годы, когда Челябинской областью руководил Петр Сумин. После отставки Сербинов возглавил банк «Снежинский», преобразованный из «Промстройбанка». Кроме банка, в его активах числятся фабрика «ЮжУралКартон» и доля в птицефабрике «Равис». Летом 2022 года начался конфликт между Сербиновым и бывшим вице-губернатором Андреем Косиловым, который также владел долями «Рависа». Косилов свою долю продал, а суды между ними продолжаются до сих пор. Сыновья Сербинова проживают за рубежом.
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