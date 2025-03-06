В Кремле раскрыли, в чем администрация Трампа согласилась с Путиным

Песков: конфликт на Украине — прокси-война между Россией и США
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков согласился с мнением США, что ситуация на Украине является прокси-войной двух ядерных держав
Песков согласился с мнением США, что ситуация на Украине является прокси-войной двух ядерных держав Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Кремле согласились с позицией администрации президента США Дональда Трампа касательно украинского конфликта. По словам представителя Кремля Дмитрий Пескова, ситуация на Украине и впрямь является прокси-войной между Штатами и Россией.

«Мы можем и хотим с этим согласиться, и мы соглашаемся. Так и есть. Об этом неоднократно говорили мы, что это конфликт РФ и коллективного Запада, а главной страной Запада являются США», — заявил представитель Кремля. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что текущая ситуация требует конструктивного диалога и поиска путей для разрешения кризиса. «Настало время остановить этот конфликт и эту войну», — заявил Песков.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио описал украинский конфликт как прокси-войну между Штатами и Россией. По его словам, текущая ситуация представляет собой столкновение двух ядерных держав.

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В Кремле согласились с позицией администрации президента США Дональда Трампа касательно украинского конфликта. По словам представителя Кремля Дмитрий Пескова, ситуация на Украине и впрямь является прокси-войной между Штатами и Россией. «Мы можем и хотим с этим согласиться, и мы соглашаемся. Так и есть. Об этом неоднократно говорили мы, что это конфликт РФ и коллективного Запада, а главной страной Запада являются США», — заявил представитель Кремля. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что текущая ситуация требует конструктивного диалога и поиска путей для разрешения кризиса. «Настало время остановить этот конфликт и эту войну», — заявил Песков. Ранее государственный секретарь США Марко Рубио описал украинский конфликт как прокси-войну между Штатами и Россией. По его словам, текущая ситуация представляет собой столкновение двух ядерных держав.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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