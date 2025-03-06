Новый президент Абхазии отказался от инвестиционных соглашений с Россией

Абхазия отказалась от инвестиционных соглашений с Россией, которые ранее вызывали общественное недовольство в стране. Об этом сообщил новый президент республики Бадра Гунба.
«Я считаю, этот вопрос был политизирован... Но раз в общество говорит, что нам такое соглашение не нужно, то мне как ответственному лицу необходимо прислушаться к мнению нашего народа», — заявил Гунба. Его слова приводит ТАСС. Он также отметил, что, несмотря на наличие положительных аспектов в соглашении, они не были должным образом донесены до общества прошлой властью.
В дополнение к своему заявлению президент Абхазии уточнил, что его российские коллеги понимающе отнеслись к решению отказаться от соглашения. Он выразил уверенность, что такой подход поможет избежать дальнейших недоразумений и способствует более взвешенному принятию международных договоренностей в будущем.
В ноябре 2024 года в Абхазии начались протесты против ратификации инвестиционного соглашения с РФ, по которому российские компании могли начать массовое строительство апартаментов в республике. Оппозиция считала данный договор противоречащим интересам местных жителей. На фоне демонстраций экс-президент Абхазии Аслан Бжания ушел в отставку.
15 февраля и 1 марта 2025 года в республике прошли президентские выборы, на которых победил Гунба. 5 марта президент России Владимир Путин провел переговоры с новым главой республики в Москве, поздравив его с победой на выборах, где он набрал более 54% голосов. Лидеры двух стран также обсудили судьбу инвестиционного соглашения.
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