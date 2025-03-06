Кремль — URA.RU: Путин и Гунба обсудили инвестсоглашение

Президент России Владимир Путин обсудил с избранным президентом Абхазии Бадрой Гунбой новое инвестсоглашение. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, затрагивалась ли эта тема в ходе встречи в Кремле.
«Она затрагивалась. И действительно будут конструктивные контакты, будут учитываться интересы всех, никто не будет обижен, будет совместная конструктивная работа. В основе должно лежать взаимное уважение и взаимная выгода», — заявил Песков
Путин 5 марта встретился в Кремле с Гунбой и поздравил его с победой на выборах. Стороны обсудили реализацию совместных проектов.
В ноябре 2024 года в Абхазии наблюдались массовые протесты, которые произошли после утверждения ратификации соглашения, предоставляющего российским предприятиям особые права на инвестпроекты в республике. Далее Абхазия и Россия продолжили переговоры о сотрудничестве. Уже в декабре Москва пообещала направить Абхазии 5,2 миллиарда рублей в 2025 году. Вице-премьер РФ Александр Новак 6 февраля сообщал, что Москва и Сухум планируют пересмотреть инвестсоглашение для обеспечения баланса интересов всех сторон.
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