Кремль — URA.RU: Путин и Гунба обсудили инвестсоглашение

Песков: Путин и Гунба затрагивали тему инвестсоглашения на встрече в Кремле
© Служба новостей «URA.RU»
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В основе нового инвестсоглашения России и Абхазии будет лежать взаимная выгода, сообщил Дмитрий Песков
В основе нового инвестсоглашения России и Абхазии будет лежать взаимная выгода, сообщил Дмитрий Песков Фото:

Президент России Владимир Путин обсудил с избранным президентом Абхазии Бадрой Гунбой новое инвестсоглашение. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, затрагивалась ли эта тема в ходе встречи в Кремле.

«Она затрагивалась. И действительно будут конструктивные контакты, будут учитываться интересы всех, никто не будет обижен, будет совместная конструктивная работа. В основе должно лежать взаимное уважение и взаимная выгода», — заявил Песков

Путин 5 марта встретился в Кремле с Гунбой и поздравил его с победой на выборах. Стороны обсудили реализацию совместных проектов.

В ноябре 2024 года в Абхазии наблюдались массовые протесты, которые произошли после утверждения ратификации соглашения, предоставляющего российским предприятиям особые права на инвестпроекты в республике. Далее Абхазия и Россия продолжили переговоры о сотрудничестве. Уже в декабре Москва пообещала направить Абхазии 5,2 миллиарда рублей в 2025 году. Вице-премьер РФ Александр Новак 6 февраля сообщал, что Москва и Сухум планируют пересмотреть инвестсоглашение для обеспечения баланса интересов всех сторон.

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Президент России Владимир Путин обсудил с избранным президентом Абхазии Бадрой Гунбой новое инвестсоглашение. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, затрагивалась ли эта тема в ходе встречи в Кремле. «Она затрагивалась. И действительно будут конструктивные контакты, будут учитываться интересы всех, никто не будет обижен, будет совместная конструктивная работа. В основе должно лежать взаимное уважение и взаимная выгода», — заявил Песков Путин 5 марта встретился в Кремле с Гунбой и поздравил его с победой на выборах. Стороны обсудили реализацию совместных проектов. В ноябре 2024 года в Абхазии наблюдались массовые протесты, которые произошли после утверждения ратификации соглашения, предоставляющего российским предприятиям особые права на инвестпроекты в республике. Далее Абхазия и Россия продолжили переговоры о сотрудничестве. Уже в декабре Москва пообещала направить Абхазии 5,2 миллиарда рублей в 2025 году. Вице-премьер РФ Александр Новак 6 февраля сообщал, что Москва и Сухум планируют пересмотреть инвестсоглашение для обеспечения баланса интересов всех сторон.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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