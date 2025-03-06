Стилист Зеленского объяснила его образ на встрече с Трампом

Дизайнер Зеленского Гасанова: в военное время даже политикам не нужны костюмы
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Зеленский своим внешним видом дает сигнал миру, заявил Гасанова
Зеленский своим внешним видом дает сигнал миру, заявил Гасанова Фото:

В военное время политикам не нужны костюмы. Такими словами дизайнер украинского лидера Владимира Зеленского Эльвира Гасанова объяснила его внешний вид на встрече с президентом США Дональдом Трампом 28 февраля.

«В военное время даже политикам не нужны костюмы», — передает слова Гасановой издание Financial Times. Она добавила, что такой стиль подчеркивает послание Зеленского миру. Гасанова подчеркнула, что военный гардероб Зеленского символизирует солидарность с народом, а политическая ответственность в условиях конфликта не требует официальной одежды.

Трамп 28 февраля выразил недовольство неофициальным стилем Зеленского на встрече в Овальном кабинете. Внешний вид украинского лидера мог стать причиной напряженности в отношениях с американским лидером. Как сообщил американский чиновник в интервью CNN, такое поведение Зеленского выглядит вызывающим в свете текущей дипломатической ситуации.

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В военное время политикам не нужны костюмы. Такими словами дизайнер украинского лидера Владимира Зеленского Эльвира Гасанова объяснила его внешний вид на встрече с президентом США Дональдом Трампом 28 февраля. «В военное время даже политикам не нужны костюмы», — передает слова Гасановой издание Financial Times. Она добавила, что такой стиль подчеркивает послание Зеленского миру. Гасанова подчеркнула, что военный гардероб Зеленского символизирует солидарность с народом, а политическая ответственность в условиях конфликта не требует официальной одежды. Трамп 28 февраля выразил недовольство неофициальным стилем Зеленского на встрече в Овальном кабинете. Внешний вид украинского лидера мог стать причиной напряженности в отношениях с американским лидером. Как сообщил американский чиновник в интервью CNN, такое поведение Зеленского выглядит вызывающим в свете текущей дипломатической ситуации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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