В России ожидается рост цен на подержанные автомобили

В России подержанные машины премиум-класса могут подорожать на четверть. Новая система расчета утильсбора для автомобилей, ввезенных из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), повысит их стоимость в среднем на 25%. Проект постановления об измененных расчетах взымания сборов подготовил для кабмина Минпромторг РФ.
«В итоге цена трех–пятилетних машин премиум-класса может увеличиться в среднем на один млн рублей, что заставит серых перекупщиков уйти с рынка. Новый порядок начисления утильсбора для автомобилей из стран ЕАЭС будет учитывать затраты покупателей, что сделает невыгодными серые схемы растаможки в Белоруссии и Киргизии», — со ссылкой на проект постановления правительства и мнение участников рынка пишут «Известия».
По новым правилам, власти будут требовать от автовладельцев не только договор купли-продажи, но и другие платежные документы, в том числе — счета-фактуры, спецификации, пассажирские таможенные декларации, отгрузочные листы, транспортные накладные, данные бухгалтерского и налогового учетов, отчеты о денежных переводах, сертификат о происхождении товара и прочие бумаги. Планируется, что законопроект вступит в силу 1 мая.
В мае эксперты обратили внимание, что продажи машин в стране упали на фоне сообщений о возращении иностранных брендов. А в феврале стоимость трехлетних автомобилей марок Kia и Hyundai в РФ выросла на 42%. Ранее автоконцерны предсказывали рост цен на первичном рынке иномарок.
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