06 марта 2025

В России ожидается рост цен на подержанные автомобили

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По новым регламентам, владельцу придется доказывать цену машины при покупке за рубежом
По новым регламентам, владельцу придется доказывать цену машины при покупке за рубежом Фото:

В России подержанные машины премиум-класса могут подорожать на четверть. Новая система расчета утильсбора для автомобилей, ввезенных из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), повысит их стоимость в среднем на 25%. Проект постановления об измененных расчетах взымания сборов подготовил для кабмина Минпромторг РФ.

«В итоге цена трех–пятилетних машин премиум-класса может увеличиться в среднем на один млн рублей, что заставит серых перекупщиков уйти с рынка. Новый порядок начисления утильсбора для автомобилей из стран ЕАЭС будет учитывать затраты покупателей, что сделает невыгодными серые схемы растаможки в Белоруссии и Киргизии», — со ссылкой на проект постановления правительства и мнение участников рынка пишут «Известия».

По новым правилам, власти будут требовать от автовладельцев не только договор купли-продажи, но и другие платежные документы, в том числе — счета-фактуры, спецификации, пассажирские таможенные декларации, отгрузочные листы, транспортные накладные, данные бухгалтерского и налогового учетов, отчеты о денежных переводах, сертификат о происхождении товара и прочие бумаги. Планируется, что законопроект вступит в силу 1 мая.

В мае эксперты обратили внимание, что продажи машин в стране упали на фоне сообщений о возращении иностранных брендов. А в феврале стоимость трехлетних автомобилей марок Kia и Hyundai в РФ выросла на 42%. Ранее автоконцерны предсказывали рост цен на первичном рынке иномарок.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России подержанные машины премиум-класса могут подорожать на четверть. Новая система расчета утильсбора для автомобилей, ввезенных из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), повысит их стоимость в среднем на 25%. Проект постановления об измененных расчетах взымания сборов подготовил для кабмина Минпромторг РФ. «В итоге цена трех–пятилетних машин премиум-класса может увеличиться в среднем на один млн рублей, что заставит серых перекупщиков уйти с рынка. Новый порядок начисления утильсбора для автомобилей из стран ЕАЭС будет учитывать затраты покупателей, что сделает невыгодными серые схемы растаможки в Белоруссии и Киргизии», — со ссылкой на проект постановления правительства и мнение участников рынка пишут «Известия». По новым правилам, власти будут требовать от автовладельцев не только договор купли-продажи, но и другие платежные документы, в том числе — счета-фактуры, спецификации, пассажирские таможенные декларации, отгрузочные листы, транспортные накладные, данные бухгалтерского и налогового учетов, отчеты о денежных переводах, сертификат о происхождении товара и прочие бумаги. Планируется, что законопроект вступит в силу 1 мая. В мае эксперты обратили внимание, что продажи машин в стране упали на фоне сообщений о возращении иностранных брендов. А в феврале стоимость трехлетних автомобилей марок Kia и Hyundai в РФ выросла на 42%. Ранее автоконцерны предсказывали рост цен на первичном рынке иномарок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...