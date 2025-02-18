Самые популярные в России иномарки подорожали на 42%

Средняя стоимость трехлетних автомобилей марок Kia и Hyundai в России на начало 2025 года выросла на 42% по сравнению с их первоначальной стоимостью в конце 2021 года. По данным платформы «Авто.ру Оценка», их цена сейчас составляет около 1,7 миллиона рублей.
«Средняя стоимость Kia Rio и Hyundai Solaris составляла около 1,2 миллиона рублей… сегодня эти же модели 2021 года выпуска, уже с пробегом и, как минимум одним владельцем, в среднем предлагают за 1,7 миллиона в случае Kia и Hyundai», — сообщают аналитики «Авто.ру Оценка». Их слова приводит РИА Новости.
Аналитики также указывают на изменения в экономической ситуации в стране, которые повлияли на автомобильный рынок. Стоимость машин в реальных ценах изменилась, и это необходимо учитывать при оценке покупательской способности рубля: «Полтора миллиона рублей в 2021 году по покупательской способности ближе к 2,1 миллиона рублей в начале 2025 года», — отмечают эксперты.
По данным аналитиков, в 2025 году ожидается рост цен как на новые, так и подержанные автомобили. На первичном рынке иномарки могут стать дороже на 30-50%. По словам участников рынка, рост цен будет особенно заметен во второй половине года.
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