Адвокаты совладельца «Макфы» Белоусова требуют вернуть ему статус депутата Госдумы

Юристы соратника челябинского губернатора Михаила Юревича и совладельца «Макфы» Вадима Белоусова требуют вернуть ему статус депутата Госдумы. Кассационная жалоба поступила в президиум Верховного суда, сообщил адвокат Игорь Трунов.
«В Президиум Верховного суда РФ подана кассационная жалоба на решения ВС РФ от 17 сентября и 5 декабря 2024 года об отказе в восстановлении полномочий Вадима Белоусова в должности депутата Госдумы. Депутат ГД РФ Белоусов пропал без вести и никого это не беспокоит. Депутату вменили пропуск семи дней заседаний комитета, а по закону пропуск должен быть более 30 дней. Комиссия ГД РФ по вопросам депутатской этики, приняла решение о прекращении полномочий депутата, хотя в компетенцию комиссии это не входит», — пояснил Трунов в своем telegram-канале.
Он также добавил, что вопреки установленному порядку Белоусова не приглашали на заседания для дачи объяснений. Также от него не запрашивали письменных пояснений по поводу пропусков.
Белоусов пропал перед вынесением приговора по делу о получении взяток на сумму 3,25 млрд рублей. Вместе с ним под следствием оказалась теща — Маргарита Бутакова. В итоге парламентария (на момент вынесения приговора Белоусов был депутатом Госдумы РФ) признали виновным и приговорили к 10 годам колонии и штрафу в размере 500 млн рублей. Бутакова отделалась условным сроком и аналогичным штрафом.
В качестве основного аргумента для возращения Белоусову мандата адвокаты указали на то, что с августа 2022 года местонахождение их доверителя неизвестно. А значит лишение его статуса депутата — незаконно. При этом суды в Челябинске отказываются признавать его пропавшим без вести.
8 мая Центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о национализации всех активов «Макфы». Государству передали предприятия и недвижимость «Макфы» в Челябинской, Свердловской и Курганской областях, в Москве и Подмосковье. Также миллиардные иски были поданы к семьям Юревича и Белоусова, как совладельцам холдинга.
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