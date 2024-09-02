Защита экс-депутата Госдумы Белоусова требует признать его пропавшим без вести

03 сентября 2024 в 13:10 Размер текста - 17 +

Местоположение Вадима Белоусова неизвестно с августа 2022 года Фото: Анна Майорова © URA.RU Адвокаты бывшего депутата Госдумы из Челябинска Вадима Белоусова, обвиняемого в получении взяток, продолжают добиваться признания их доверителя безвестно отсутствующим. После того, как Центральный райсуд Челябинска отказал в удовлетворении их иска, они обратились в апелляционную инстанцию. Информация появилась в базе данных Центрального райсуда Челябинска. «Вид жалобы: апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт). Заявитель: истец. Регистрация жалобы в суде: 02.09.2024», — говорится в карточке дела. Новость по теме Суд в Челябинске отказался признавать экс-депутата Госдумы пропавшим без вести Истцом по делу выступает теща Белоусова — Маргарита Бутакова. При рассмотрении иска судом первой инстанции (Центральным райсудом Челябинска), она заявила, что исчезновение депутата влияет на ее интересы, а именно: по настоящее время он зарегистрирован в ее квартире и ей приходится платить за двоих. Помимо этого, не сняв его с регистрационного учета, она не может распорядиться имуществом, к примеру продать его. Суд посчитал, что женщина сможет решить эту проблему другим способом и отказал в удовлетворении иска. При этом ранее Калининский райсуд также отказал в признании Белоусова пропавшим без вести. По словам его адвокатов, каждый отказ обусловлен формальными причинами. Белоусов пропал без вести в августе 2022 года, перед вынесением приговор по делу, в котором его с тещей обвиняли в получении взяток на сумму 3,25 млн рублей. Суд признал обоих виновными. Депутат (на момент вынесения приговора Белоусов являлся депутатом Госдумы — прим. URA.RU) получил 10 лет колонии и штраф в размере 500 млн рублей. Бутакова отделалась условным сроком и аналогичным штрафом. Адвокаты удачно обжаловали это решение. Но с момента приговора местонахождение Белоусова неизвестно. За пропуски заседаний Госдумы в ноябре 2023 года Белоусова лишили парламентского мандата. Адвокаты считают, что это решение было принято незаконно, так как их доверитель пропал без вести задолго до этого. То есть — основание для пропуска заседаний является полностью реабилитирующим. Сейчас они просят Верховный суд РФ отменить решение о лишении Белоусова статуса депутата Госдумы. Белоусов представлял в Госдуме Челябинскую область по спискам ЕР с 2011 по 2016 годы. После смены власти в регионе он вышел из ЕР, вступив в «Справедливую Россию». От партии эсеров дважды, в 2016 и 2021 годах, избирался в Госдуму от Кировской области и Удмуртии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Адвокаты бывшего депутата Госдумы из Челябинска Вадима Белоусова, обвиняемого в получении взяток, продолжают добиваться признания их доверителя безвестно отсутствующим. После того, как Центральный райсуд Челябинска отказал в удовлетворении их иска, они обратились в апелляционную инстанцию. Информация появилась в базе данных Центрального райсуда Челябинска. «Вид жалобы: апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт). Заявитель: истец. Регистрация жалобы в суде: 02.09.2024», — говорится в карточке дела. Истцом по делу выступает теща Белоусова — Маргарита Бутакова. При рассмотрении иска судом первой инстанции (Центральным райсудом Челябинска), она заявила, что исчезновение депутата влияет на ее интересы, а именно: по настоящее время он зарегистрирован в ее квартире и ей приходится платить за двоих. Помимо этого, не сняв его с регистрационного учета, она не может распорядиться имуществом, к примеру продать его. Суд посчитал, что женщина сможет решить эту проблему другим способом и отказал в удовлетворении иска. При этом ранее Калининский райсуд также отказал в признании Белоусова пропавшим без вести. По словам его адвокатов, каждый отказ обусловлен формальными причинами. Белоусов пропал без вести в августе 2022 года, перед вынесением приговор по делу, в котором его с тещей обвиняли в получении взяток на сумму 3,25 млн рублей. Суд признал обоих виновными. Депутат (на момент вынесения приговора Белоусов являлся депутатом Госдумы — прим. URA.RU) получил 10 лет колонии и штраф в размере 500 млн рублей. Бутакова отделалась условным сроком и аналогичным штрафом. Адвокаты удачно обжаловали это решение. Но с момента приговора местонахождение Белоусова неизвестно. За пропуски заседаний Госдумы в ноябре 2023 года Белоусова лишили парламентского мандата. Адвокаты считают, что это решение было принято незаконно, так как их доверитель пропал без вести задолго до этого. То есть — основание для пропуска заседаний является полностью реабилитирующим. Сейчас они просят Верховный суд РФ отменить решение о лишении Белоусова статуса депутата Госдумы. Белоусов представлял в Госдуме Челябинскую область по спискам ЕР с 2011 по 2016 годы. После смены власти в регионе он вышел из ЕР, вступив в «Справедливую Россию». От партии эсеров дважды, в 2016 и 2021 годах, избирался в Госдуму от Кировской области и Удмуртии.