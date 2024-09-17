Экс-депутат из Челябинска Белоусов не смог вернуть мандат Госдумы

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Судебное заседание об избрании меры пресечения депутату Государственной Думы Вадиму Белоусову. Екатеринбург, белоусов вадим
Вадим Белоусов не смог оспорить лишение его статуса депутата Госдумы РФ Фото:
новость из сюжета
Уголовное дело депутата Госдумы Вадима Белоусова

Бывший депутат из Челябинска Вадим Белоусов в Верховном суде РФ не смог оспорить решение Госдумы о лишении его мандата. Как сообщил в социальных сетях адвокат Белоусова, Игорь Трунов, это решение будет оспорено.

«Верховный суд РФ отказал в восстановлении статуса депутата Госдумы РФ Вадима Белоусова. Мотивированное решение будет изготовлено позднее и будет обжаловано в судебную коллегию ВС РФ, как незаконное», — сообщил Трунов в своем telegram-канале.

В качестве основного аргумента для возращения Белоусову мандата адвокаты указали на то, что с августа 2022 года местонахождение их доверителя неизвестно. А значит лишение его статуса депутата — незаконно. При этом суды в Челябинске отказываются признавать его пропавшим без вести. Зачастую, по словам адвоката, по формальным причинам.

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Белоусов пропал перед вынесением приговора по делу о получении взяток на сумму 3,25 млрд рублей. Вместе с ним под следствием оказалась теща — Маргарита Бутакова. В итоге парламентария (на момент вынесения приговора Белоусов был депутатом Госдумы РФ) признали виновным и приговорили к 10 годам колонии и штрафу в размере 500 млн рублей. Бутакова отделалась условным сроком и аналогичным штрафом.

Данный приговор адвокаты удачно оспорили в Верховном суде РФ. Дело вернули на пересмотр в Московский горсуд, а позже спустили в Тверской районный суд Москвы.

При этом, статуса депутата Госдумы Белоусова лишили в ноябре 2023 года, то есть спустя почти полтора года после его исчезновения. Адвокаты оспаривают это решение. По их словам, оно было незаконным.

Белоусов представлял в Госдуме Челябинскую область по спискам ЕР с 2011 по 2016 годы. После смены власти в регионе он вышел из ЕР, вступив в «Справедливую Россию». От партии эсеров дважды, в 2016 и 2021 годах, избирался в Госдуму от Кировской области и Удмуртии.

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Бывший депутат из Челябинска Вадим Белоусов в Верховном суде РФ не смог оспорить решение Госдумы о лишении его мандата. Как сообщил в социальных сетях адвокат Белоусова, Игорь Трунов, это решение будет оспорено. «Верховный суд РФ отказал в восстановлении статуса депутата Госдумы РФ Вадима Белоусова. Мотивированное решение будет изготовлено позднее и будет обжаловано в судебную коллегию ВС РФ, как незаконное», — сообщил Трунов в своем telegram-канале. В качестве основного аргумента для возращения Белоусову мандата адвокаты указали на то, что с августа 2022 года местонахождение их доверителя неизвестно. А значит лишение его статуса депутата — незаконно. При этом суды в Челябинске отказываются признавать его пропавшим без вести. Зачастую, по словам адвоката, по формальным причинам. Белоусов пропал перед вынесением приговора по делу о получении взяток на сумму 3,25 млрд рублей. Вместе с ним под следствием оказалась теща — Маргарита Бутакова. В итоге парламентария (на момент вынесения приговора Белоусов был депутатом Госдумы РФ) признали виновным и приговорили к 10 годам колонии и штрафу в размере 500 млн рублей. Бутакова отделалась условным сроком и аналогичным штрафом. Данный приговор адвокаты удачно оспорили в Верховном суде РФ. Дело вернули на пересмотр в Московский горсуд, а позже спустили в Тверской районный суд Москвы. При этом, статуса депутата Госдумы Белоусова лишили в ноябре 2023 года, то есть спустя почти полтора года после его исчезновения. Адвокаты оспаривают это решение. По их словам, оно было незаконным. Белоусов представлял в Госдуме Челябинскую область по спискам ЕР с 2011 по 2016 годы. После смены власти в регионе он вышел из ЕР, вступив в «Справедливую Россию». От партии эсеров дважды, в 2016 и 2021 годах, избирался в Госдуму от Кировской области и Удмуртии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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