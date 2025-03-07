«Нужно стареть красиво»: Поплавская высказалась о Пугачевой, которая не желает возвращаться в Россию

Актриса Яна Поплавская считает, что у певицы Аллы Пугачевой, которая была любимицей советской публики, могло быть роскошное будущее в нашей стране, но артистка выбрала другое и уехала из России. В беседе с URA.RU Поплавская высказалась о том, нужна ли российскому зрителю бывшая Примадонна.
«У каждого человека есть свой зритель и потребитель. Я не думаю, что ее тут огромное количество почитателей ждет. Люди, у которых, вероятно, низкое социальное сознание, не очень образованные, вот им кажется, что Аллу Борисовну тут кто-то обидел, не пускают ее обратно. Но человек сам себя дискредитировал», — размышляет актриса.
Поплавская отметила, что Алла Борисовна могла бы стать символом эпохи для российского зрителя, такой «бабушкой-матерью», по аналогии с Родиной-матерью. Но супруга комика-иноагента Максима Галкина* выбрала другой путь.
Журналист канала НТВ встретила певицу в кипрском Лимасоле и задала ей вопрос о том, скучает ли она по России и собирается ли возвращаться? В ответ Пугачева набросилась на девушку с оскорблениями, однако отметила, что не скучает.
По мнению Поплавской, это не справедливое отношение к россиянам, ведь в свое время Пугачева получала от государства и чиновников весомую финансовую поддержку. «Алла Борисовна в свое время удивительным образом „отламывала“ от государства огромные денежные куски на все. Люди, которые „ели“ из рук государственных чиновников, жили за счет государства — речь о наших с вами налогах, этих же людей и предали. Моя бабушка говорила важную вещь: „Стареть нужно достойно“. В этой же старости мало достоинства, но много денег, которые не принадлежат этому человеку».
Поплавская призывает отпустить Пугачеву и обратиться к личностям, любившим наших страну: Олегу Янковскому, Александру Абдулову, Владиславу Галкину и многим другим. Они — то, что составляет наш культурный код, убеждена Яна Поплавская.
(* признан Минюстом иностранным агентом в РФ)
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