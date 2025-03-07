07 марта 2025

США перекрыли Украине доступ к спутниковым снимкам

© Служба новостей «URA.RU»
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В США на время остановили поставки спутниковых снимков на Украину
В США на время остановили поставки спутниковых снимков на Украину Фото:

В американском правительстве на время запретили поставки спутников снимков на украинскую территорию. Об этом сообщила ведущий поставщик орбитальных снимков компания Maxar. 

«Национальное агентство геопространственной разведки временно остановило доступ к системе, которая предоставляет коммерческие спутниковые снимки, закупленные Соединенными Штатами, в соответствии с директивой администрации о поддержке Украины», — заявили в Maxar. Информацию передает газета The Washington Post.

Эта система, известная как Global Enhanced GEOINT Delivery, используется союзниками и партнерами США для получения изображений через их собственные спутниковые службы. По словам американских представителей, решение о приостановке затрагивает несколько украинских компаний, участвующих в программе предоставления этих снимков.

Ранее администрация президента Штатов Дональда Трампа приостановила поставки вооружений и обмен разведывательной информацией с Киевом. Также американский лидер заявил, что власти страны совсем прекратят помощь Украине, если она не проявит готовности к урегулированию конфликта с Россией. 

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В американском правительстве на время запретили поставки спутников снимков на украинскую территорию. Об этом сообщила ведущий поставщик орбитальных снимков компания Maxar.  «Национальное агентство геопространственной разведки временно остановило доступ к системе, которая предоставляет коммерческие спутниковые снимки, закупленные Соединенными Штатами, в соответствии с директивой администрации о поддержке Украины», — заявили в Maxar. Информацию передает газета The Washington Post. Эта система, известная как Global Enhanced GEOINT Delivery, используется союзниками и партнерами США для получения изображений через их собственные спутниковые службы. По словам американских представителей, решение о приостановке затрагивает несколько украинских компаний, участвующих в программе предоставления этих снимков. Ранее администрация президента Штатов Дональда Трампа приостановила поставки вооружений и обмен разведывательной информацией с Киевом. Также американский лидер заявил, что власти страны совсем прекратят помощь Украине, если она не проявит готовности к урегулированию конфликта с Россией. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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