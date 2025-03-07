Патологоанатом из Екатеринбурга дружил с семьей девочки, которую изнасиловал

Патологоанатом-кришнаит Сергей Окладников из Екатеринбурга, обвиняемый в изнасиловании 12-летней девочки, был другом семьи пострадавшей. Родители раскрыли подробности истории.
«У нас с ним был много общих знакомых — врачей. Семью мы его хорошо знали, жену. Дети наши вместе играли», — поделились родители девочки с Е1.ru. Также они отметили, что после обнаружения секретного чата врача с их дочерью, они поговорили с мужчиной. «Я сказал ему: „Что ты такое творишь? Прекращай давай, ей же 12 лет всего“. Он извинился и пообещал, что полностью исчезнет из ее жизни. А потом оказалось, что за спиной у нас он тут же создал с ней другой секретный чат», — делится отец пострадавшей.
В ходе беседы с родителями дочь призналась, что они с Сергеем провели церемонию бракосочетания, но спать она с ним не хотела, утверждая, что это может привести к его задержанию. Сергей, по словам матери, «запудрил мозги» ребенку и склонил ее к интимной связи. После произошедшего девочка начала посещать сессии у психолога и ее ждет долгий процесс восстановления.
Сергей Окладников встретил 12-летнюю девочку в кришнаитском сообществе и начал с ней общение в соцсетях после того, как она перестала посещать встречи из-за болезни. В январе он позвал ее к другу в Сысерть, чтобы провести «обряд женитьбы». А через неделю позвал к себе домой, чтобы та «исполнила супружеский долг». После этого родители девочки обратились в правоохранительные органы, и против Окладникова было возбуждено уголовное дело.
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