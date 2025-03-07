Даниил Серохвостов выиграл спринт на Кубке России по биатлону в Златоусте

Победителем 10-километровой мужской спринтерской гонки на финальном этапе Кубка России по биатлону в Златоусте стал Даниил Серохвостов, представляющий Новосибирскую область. Об этом сообщает работающий на биатлонном комплексе корреспондент URA.RU.
Перед финалом Кубка безоговорочное первое место в общем зачете с 409 очками занимал Эдуард Латыпов, представляющий Башкортостан. Всего на три очка отставал его земляк Антон Бабиков, так что основная борьба должна была развернуться между этими спортсменами. Но биатлонная гонка пошла по довольно неожиданному сценарию.
До второй стрельбы лидером по трассе шел Даниил Серохвостов, но на стойке из-за порывов ветра он допустил два промаха. Тем не менее благодаря ошибкам конкурентов ему все же удалось занять первое место. Второе место занял не допустивший ни одного промаха и уступивший лидеру всего шесть секунд на финише спортсмен из Удмуртии Ильназ Мухамедзянов. На третьем месте — пермяк Иван Колотов с чистой стрельбой и отставанием 6,1 секунды.
Спецприз от «Матч ТВ» и премию 25 тысяч рублей за лучший разгон — самое быстрое прохождение отсечки 1,7 километра — взял выступающий за Свердловскую область Андрей Вьюхин.
Завтра, в субботу, в 8 часов 30 минут по московскому времени начнется гонка преследования, стартовый протокол которой составят исходя из результатов сегодняшнего спринта.
За первое место на подиуме финала Кубка России по биатлону спортсмены получают 210 тысяч рублей, за второе — 180, за третье — 150 тысяч. Благодаря спонсорским средствам это в три раза больше, чем на предыдущих этапах.
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