Кэлин Джорджеску сможет баллотироваться в президенты Румынии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Джорджеску, вероятно, сможет баллотироваться на выборах президента Румынии
Джорджеску, вероятно, сможет баллотироваться на выборах президента Румынии Фото:

Конституционный суд Румынии отклонил протесты против кандидатуры политика Кэлина Джорджеску на выборах лидера страны. Вероятно, он сможет баллотироваться в президента Румынии. Об этом сообщил американский журналист Марио Навфаль.

«Конституционный суд Румынии отклонил протесты против регистрации кандидатуры Кэлина Джорджеску на выборах в президенты», — пишет RT в своем telegram-канале со ссылкой на Навфаль. На следующей неделе будет окончательно решено, продолжит ли Джорджеску участие в предвыборной кампании.

В ходе предвыборной кампании Джорджеску уже одержал победу в первом туре выборов, однако результаты были аннулированы Конституционным судом. Джорджеску был задержан в конце февраля и привезен для допроса после проведения серии обысков, организованных для изучения предполагаемых нарушений, угрожающих конституционному устройству страны.

Кэлин Джорджеску известен своими резкими высказываниями в адрес НАТО и поддержкой идеи военного союза с Россией, что ставит его в оппозицию к текущей внешнеполитической линии Румынии. Политик также выступал против оказания военной помощи Украине, что стало одной из ключевых тем его предвыборной программы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Конституционный суд Румынии отклонил протесты против кандидатуры политика Кэлина Джорджеску на выборах лидера страны. Вероятно, он сможет баллотироваться в президента Румынии. Об этом сообщил американский журналист Марио Навфаль. «Конституционный суд Румынии отклонил протесты против регистрации кандидатуры Кэлина Джорджеску на выборах в президенты», — пишет RT в своем telegram-канале со ссылкой на Навфаль. На следующей неделе будет окончательно решено, продолжит ли Джорджеску участие в предвыборной кампании. В ходе предвыборной кампании Джорджеску уже одержал победу в первом туре выборов, однако результаты были аннулированы Конституционным судом. Джорджеску был задержан в конце февраля и привезен для допроса после проведения серии обысков, организованных для изучения предполагаемых нарушений, угрожающих конституционному устройству страны. Кэлин Джорджеску известен своими резкими высказываниями в адрес НАТО и поддержкой идеи военного союза с Россией, что ставит его в оппозицию к текущей внешнеполитической линии Румынии. Политик также выступал против оказания военной помощи Украине, что стало одной из ключевых тем его предвыборной программы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...