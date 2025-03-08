Конституционный суд Румынии отклонил протесты против кандидатуры политика Кэлина Джорджеску на выборах лидера страны. Вероятно, он сможет баллотироваться в президента Румынии. Об этом сообщил американский журналист Марио Навфаль.
«Конституционный суд Румынии отклонил протесты против регистрации кандидатуры Кэлина Джорджеску на выборах в президенты», — пишет RT в своем telegram-канале со ссылкой на Навфаль. На следующей неделе будет окончательно решено, продолжит ли Джорджеску участие в предвыборной кампании.
В ходе предвыборной кампании Джорджеску уже одержал победу в первом туре выборов, однако результаты были аннулированы Конституционным судом. Джорджеску был задержан в конце февраля и привезен для допроса после проведения серии обысков, организованных для изучения предполагаемых нарушений, угрожающих конституционному устройству страны.
Кэлин Джорджеску известен своими резкими высказываниями в адрес НАТО и поддержкой идеи военного союза с Россией, что ставит его в оппозицию к текущей внешнеполитической линии Румынии. Политик также выступал против оказания военной помощи Украине, что стало одной из ключевых тем его предвыборной программы.
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