Курганские студенты заявили, что профессия педагога не входит в престижные из-за низкой зарплаты

Студенты Курганского педагогического колледжа заявили, что проблема статуса педагога заключается в том, что в обществе эта профессия не считается престижной из-за низкого уровня заработной платы. Об этом сообщают ученые КГУ и РАНХиГС.
«Проблема статуса педагога заключается в том, что в обществе профессия педагога не входит в престижные из-за размера заработной платы, плата педагога не соответствует сложности выполняемых задач. Педагоги имеют право на защиту профессиональной чести, человеческого достоинства, на участие в управлении школы, критику и свободный выбор», — говорится в научной статье под названием «К этическому измерению социального статуса педагога». Текст работы размещен на сайте Международного центра научного партнерства «Новая наука». В частности, некоторые респонденты считают, что из-за принципа «ученик всегда прав» педагогу сложнее отстаивать свою позицию, а отдельные случаи нарушения закона со стороны учителей формируют в обществе негативные стереотипы о профессии.
По мнению студентов, современный учитель должен быть готов к изменениям, обладать широким кругозором и развитыми коммуникативными навыками. Среди ключевых характеристик педагога они выделили открытость к новым технологиям, эмпатию, умение находить общий язык с детьми и высокий уровень профессиональной подготовки. Будущие педагоги подчеркивают, что, несмотря на развитие информационных ресурсов, главная роль в образовании остается за учителем.
Исследование проводилось с помощью письменного опроса-сочинения среди студентов колледжа. В нем приняли участие учащиеся первого курса. Авторами работы стали Бабошина Елена Борисовна — кандидат педагогических наук, магистр философии, доцент и Неупокоев Игорь Валентинович — кандидат исторических наук, доцент кафедры государственного и муниципального управления Курганского филиала РАНХиГС.
Проблема статуса педагога и его заработной платы уже давно обсуждается в обществе. Недавно депутат Госдумы Александр Ильтяков предложил пересмотреть подход к оплате труда учителей, связав ее с успехами учеников, что вызвало настороженность среди учителей Курганской области. Они опасаются, что такая система может быть несправедливой, учитывая различия в уровне подготовленности классов и возможное завышение оценок ради доплат.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!