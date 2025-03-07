07 марта 2025

Курганские студенты заявили, что профессия педагога не входит в престижные из-за низкой зарплаты

В Кургане педагоги теряют престиж из-за маленьких зарплат
© Служба новостей «URA.RU»
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Профессия педагога теряет статус — виной низкие доходы
Профессия педагога теряет статус — виной низкие доходы Фото:

Студенты Курганского педагогического колледжа заявили, что проблема статуса педагога заключается в том, что в обществе эта профессия не считается престижной из-за низкого уровня заработной платы. Об этом сообщают ученые КГУ и РАНХиГС.

«Проблема статуса педагога заключается в том, что в обществе профессия педагога не входит в престижные из-за размера заработной платы, плата педагога не соответствует сложности выполняемых задач. Педагоги имеют право на защиту профессиональной чести, человеческого достоинства, на участие в управлении школы, критику и свободный выбор», — говорится в научной статье под названием «К этическому измерению социального статуса педагога». Текст работы размещен на сайте Международного центра научного партнерства «Новая наука». В частности, некоторые респонденты считают, что из-за принципа «ученик всегда прав» педагогу сложнее отстаивать свою позицию, а отдельные случаи нарушения закона со стороны учителей формируют в обществе негативные стереотипы о профессии.

По мнению студентов, современный учитель должен быть готов к изменениям, обладать широким кругозором и развитыми коммуникативными навыками. Среди ключевых характеристик педагога они выделили открытость к новым технологиям, эмпатию, умение находить общий язык с детьми и высокий уровень профессиональной подготовки. Будущие педагоги подчеркивают, что, несмотря на развитие информационных ресурсов, главная роль в образовании остается за учителем.

Исследование проводилось с помощью письменного опроса-сочинения среди студентов колледжа. В нем приняли участие учащиеся первого курса. Авторами работы стали Бабошина Елена Борисовна — кандидат педагогических наук, магистр философии, доцент и Неупокоев Игорь Валентинович — кандидат исторических наук, доцент кафедры государственного и муниципального управления Курганского филиала РАНХиГС.

Проблема статуса педагога и его заработной платы уже давно обсуждается в обществе. Недавно депутат Госдумы Александр Ильтяков предложил пересмотреть подход к оплате труда учителей, связав ее с успехами учеников, что вызвало настороженность среди учителей Курганской области. Они опасаются, что такая система может быть несправедливой, учитывая различия в уровне подготовленности классов и возможное завышение оценок ради доплат.

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Студенты Курганского педагогического колледжа заявили, что проблема статуса педагога заключается в том, что в обществе эта профессия не считается престижной из-за низкого уровня заработной платы. Об этом сообщают ученые КГУ и РАНХиГС. «Проблема статуса педагога заключается в том, что в обществе профессия педагога не входит в престижные из-за размера заработной платы, плата педагога не соответствует сложности выполняемых задач. Педагоги имеют право на защиту профессиональной чести, человеческого достоинства, на участие в управлении школы, критику и свободный выбор», — говорится в научной статье под названием «К этическому измерению социального статуса педагога». Текст работы размещен на сайте Международного центра научного партнерства «Новая наука». В частности, некоторые респонденты считают, что из-за принципа «ученик всегда прав» педагогу сложнее отстаивать свою позицию, а отдельные случаи нарушения закона со стороны учителей формируют в обществе негативные стереотипы о профессии. По мнению студентов, современный учитель должен быть готов к изменениям, обладать широким кругозором и развитыми коммуникативными навыками. Среди ключевых характеристик педагога они выделили открытость к новым технологиям, эмпатию, умение находить общий язык с детьми и высокий уровень профессиональной подготовки. Будущие педагоги подчеркивают, что, несмотря на развитие информационных ресурсов, главная роль в образовании остается за учителем. Исследование проводилось с помощью письменного опроса-сочинения среди студентов колледжа. В нем приняли участие учащиеся первого курса. Авторами работы стали Бабошина Елена Борисовна — кандидат педагогических наук, магистр философии, доцент и Неупокоев Игорь Валентинович — кандидат исторических наук, доцент кафедры государственного и муниципального управления Курганского филиала РАНХиГС. Проблема статуса педагога и его заработной платы уже давно обсуждается в обществе. Недавно депутат Госдумы Александр Ильтяков предложил пересмотреть подход к оплате труда учителей, связав ее с успехами учеников, что вызвало настороженность среди учителей Курганской области. Они опасаются, что такая система может быть несправедливой, учитывая различия в уровне подготовленности классов и возможное завышение оценок ради доплат.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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