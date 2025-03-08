CNN предсказал катастрофические последствия для Украины после решения Трампа

CNN: ракеты у Украины закончатся через несколько месяцев без поддержки США
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У ВСУ закончатся ракеты Patriot через несколько недель без поддержки США
У ВСУ закончатся ракеты Patriot через несколько недель без поддержки США Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Прекращение американской помощи может привести к серьезным последствиям для Украины, включая нехватку военных ресурсов. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на источник.

«К маю или июню у страны могут закончиться артиллерийские снаряды», — отмечает CNN со ссылкой на неназванного украинского чиновника. Там отметили, что запасы ракет Patriot у Киева могут закончиться в течение нескольких недель. Помимо этого, без поддержки США стране грозит дефицит гаубиц, установок РСЗО и современных систем ПВО. Именно в поставке этого вооружения лидировали Штаты.

Ранее экс-президент США Джо Байден пообещал Украине дополнительную 21 установку ПВО разных типов. Это стало бы крупнейшим пакетом воздушной поддержки для страны, если бы она его получила. В настоящее же время возникший пробел в военной помощи будет вынуждена закрывать Европа. И это будет для них крайне сложной задачей, заключили на американском телеканале.

Трамп заявил о полном прекращении военной поддержки Украины. Эти ограничения затронули поставку боеприпасов, машин и оборудования для ВСУ, а также средств, необходимых Киеву для финансирования военно-промышленного комплекса.

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Прекращение американской помощи может привести к серьезным последствиям для Украины, включая нехватку военных ресурсов. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на источник. «К маю или июню у страны могут закончиться артиллерийские снаряды», — отмечает CNN со ссылкой на неназванного украинского чиновника. Там отметили, что запасы ракет Patriot у Киева могут закончиться в течение нескольких недель. Помимо этого, без поддержки США стране грозит дефицит гаубиц, установок РСЗО и современных систем ПВО. Именно в поставке этого вооружения лидировали Штаты. Ранее экс-президент США Джо Байден пообещал Украине дополнительную 21 установку ПВО разных типов. Это стало бы крупнейшим пакетом воздушной поддержки для страны, если бы она его получила. В настоящее же время возникший пробел в военной помощи будет вынуждена закрывать Европа. И это будет для них крайне сложной задачей, заключили на американском телеканале. Трамп заявил о полном прекращении военной поддержки Украины. Эти ограничения затронули поставку боеприпасов, машин и оборудования для ВСУ, а также средств, необходимых Киеву для финансирования военно-промышленного комплекса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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