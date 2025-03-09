США увеличили импорт удобрений из России на 20%

Закупки американскими компаниями удобрений из России выросли на 20%. В январе текущего года США импортировали российских удобрений на сумму 85,5 миллиона долларов, что является максимальным показателем с мая прошлого года.
«Американские компании в начале текущего года увеличили закупки удобрений из России на 20%», — сообщили РИА «Новости» со ссылкой на данные американской статистической службы. На закупку удобрений было потрачено до 85,5 миллиона долларов.
Особенно заметно увеличился импорт азотных удобрений, который составил 66,4 миллиона долларов, что на четверть больше по сравнению с предыдущим периодом. Также наблюдался рост закупок калийных подкормок на почти 5%, достигнув 18,5 миллиона долларов.
Несмотря на значительный рост ввоза удобрений из России, страна опустилась на третье место среди основных поставщиков удобрений в США. Первое место удерживает Канада с объемом поставок в 316,3 миллиона долларов, а второе занимает Саудовская Аравия с экспортом, выросшим в 3,5 раза и составившим 114,3 миллиона долларов.
В 2024 году объем закупок российских удобрений Соединенными Штатами составил 1,1 миллиарда долларов, что меньше по сравнению с предыдущим годом. В 2023 году эта цифра достигала 1,35 миллиарда долларов.
Однако в 2025 году российские власти продлили и скорректировали квоты на вывоз минеральных удобрений. Данная мера направлена на удовлетворение внутреннего спроса и обеспечение продовольственной безопасности страны. Зачем Россия сокращает экспорт удобрений на фоне роста мировых цен на них — в материале URA.RU.
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