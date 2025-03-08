Пермский владелец «Волгонефти-212» оценил убытки от потери судна в 200 миллионов

Владелец затонувшего танкера «Волгонефть-212», компания «Каматрансойл», оценила убытки от потери судна в 200 миллионов рублей. Их собственник пытается взыскать с арендатора — ООО «Кама Шиппинг» в судебном порядке. Рассмотрение обоснованности требований назначено на 8 апреля, указано в карточке дела арбитражного суда Пермского края.
«ООО „Каматрансойл“ требует взыскать с ООО „Кама Шиппинг“ 200 млн рублей в виде „убытков, возникших в результате гибели самоходного наливного судна, переданного по договору аренды судна без экипажа (танкер для перевозки нефтепродуктов „Волгонефть-212) от 8 февраля 2016 года“. Иск принят к производству, рассмотрение дела назначено на 8 апреля“, — передает „Коммерсант-Прикамье“ со ссылкой на судебные документы.
Согласно данным из открытых источников, ООО «Кама Шиппинг» выступает эксплуатантом танкера «Волгонефть-212». ООО «Каматрансойл» является собственником судна, компанию частично контролирует учредитель — «Кама Шиппинг». Владельцем 33% «Каматрансойл» и 50% «Кама Шиппинг» является предприниматель Константин Сельков.
ЧП с двумя затонувшими танкерами «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе произошло в середине декабря прошлого года. В результате инцидента погиб один моряк, 13 членов экипажа были спасены. В воду попало около 2,5 тысячи тонн нефтепродуктов. Загрязнение достигло побережья Анапы, Крыма и Севастополя. Сейчас в суде рассматриваются сразу несколько исков к «Кама Шиппинг».
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