В Екатеринбург на официальное открытие «УГМК-Арены» 10 марта приедут министр спорта РФ Михаил Дегтярев, первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев (бывший полпред президента РФ на Урале) и другие высокопоставленные гости. Их примут губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, нынешний уральский полпред Артем Жога и президент хоккейного клуба «Автомобилист» Андрей Козицын. Документ с именами участников церемонии имеется в распоряжении URA.RU.
«Церемония официального открытия [УГМК-Арены]. Участвуют: секретарь генсовета партии Единая Россия, первый зампредседателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ — Владимир Якушев, министр спорта РФ — Михаил Дегтярев, полномочный представитель президента России в Уральском Федеральном округе — Артем Жога, губернатор Свердловской области — Евгений Куйвашев», — говорится в документе.
Кроме этого, приедет президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, который в прошлом был знаменитым хоккеистом с титулами чемпионатов мира и Европы, а также тремя олимпийскими медалями. Из спортивных деятелей ему компанию составит глава Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов и президент хоккейного клуба «Автомобилист» Андрей Козицын.
Новый лед «Автомобилист» опробует в матче с московским ЦСКА. Перед открытием арены городская Госавтоинспекция предупредила, что будет следить за ситуацией вокруг стадиона и попросила водителей не приезжать на своих машинах из-за высокой вероятности пробок. Билеты на матч раскуплены, а сайт клуба даже не выдержал наплыва желающих. Новая ледовая арена является крупнейшим крытым спортивным объектом на Урале.
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