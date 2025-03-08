08 марта 2025

Полиция тревожится перед открытием «УГМК-Арены»

ГАИ предупредила о большом потоке машин у «УГМК-Арены» 10 марта
© Служба новостей «URA.RU»
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На УГМК-Арене" ожидается аншлаг 10 марта
На УГМК-Арене" ожидается аншлаг 10 марта Фото:

В Екатеринбурге сотрудники Госавтоинспекции предупредили о большом потоке машин у «УГМК-Арены» 10 марта, где хоккейный клуб «Автомобилист» сыграет свой первый матч на новом льду. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«10 марта в Екатеринбурге состоится открытие „УГМК-Арены“. В связи с ожидаемым увеличением транспортного потока в районе проведения мероприятия, Госавтоинспекция предупреждает о возможных затруднениях в движении», — передает telegram-канал городской ГАИ. Полицейские рекомендуют екатеринбуржцам не приезжать на своих автомобилях.

Вокруг арены в день матча будут дежурить экипажи ДПС. Полицейские будут следить за нарушениями правил парковки и будут эвакуировать машины на штрафстоянки. Водителей просят заранее спланировать маршрут и приехать на игру.

Новая ледовая арена является крупнейшим крытым спортивным объектом на Урале. Первый матч на «УГМК-Арене» с московским ЦСКА вызвал ажиотаж, из-за чего обвалился сайт «Автомобилиста», все билеты уже раскуплены. Новый лед опробовали детские команды и «молодежка» клуба против уфимского «Толпара». Матч молодежных команд стал первым, на который открыто пустили зрителей — подробнее в обзоре URA.RU.

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В Екатеринбурге сотрудники Госавтоинспекции предупредили о большом потоке машин у «УГМК-Арены» 10 марта, где хоккейный клуб «Автомобилист» сыграет свой первый матч на новом льду. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «10 марта в Екатеринбурге состоится открытие „УГМК-Арены“. В связи с ожидаемым увеличением транспортного потока в районе проведения мероприятия, Госавтоинспекция предупреждает о возможных затруднениях в движении», — передает telegram-канал городской ГАИ. Полицейские рекомендуют екатеринбуржцам не приезжать на своих автомобилях. Вокруг арены в день матча будут дежурить экипажи ДПС. Полицейские будут следить за нарушениями правил парковки и будут эвакуировать машины на штрафстоянки. Водителей просят заранее спланировать маршрут и приехать на игру. Новая ледовая арена является крупнейшим крытым спортивным объектом на Урале. Первый матч на «УГМК-Арене» с московским ЦСКА вызвал ажиотаж, из-за чего обвалился сайт «Автомобилиста», все билеты уже раскуплены. Новый лед опробовали детские команды и «молодежка» клуба против уфимского «Толпара». Матч молодежных команд стал первым, на который открыто пустили зрителей — подробнее в обзоре URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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