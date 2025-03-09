Дзюбу отправили на допинг-контроль после рекорда

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ходе матча между «Акроном» и «Крыльями Советов» Дзюба забил гол на девятой минуте
В ходе матча между «Акроном» и «Крыльями Советов» Дзюба забил гол на девятой минуте Фото:

После окончания матча между «Акроном» и «Крыльями Советов», во время которого российский футболист Артем Дзюба установил рекорд по количеству забитых мячей, нападающего отправили на допинг-контроль. Об этом сообщает «Матч ТВ». 

«Нападающий „Акрона“ Артем Дзюба после матча с „Крыльями Советов“ был отправлен на допинг?контроль», — передает телеканал. Нападающий забил свой 234-й гол на девятой минуте матча, благодаря чему стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
После окончания матча между «Акроном» и «Крыльями Советов», во время которого российский футболист Артем Дзюба установил рекорд по количеству забитых мячей, нападающего отправили на допинг-контроль. Об этом сообщает «Матч ТВ».  «Нападающий „Акрона“ Артем Дзюба после матча с „Крыльями Советов“ был отправлен на допинг?контроль», — передает телеканал. Нападающий забил свой 234-й гол на девятой минуте матча, благодаря чему стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...