09 марта 2025

Экс-президент Чехии назвал цель Трампа на Украине

Экс-президент Чехии Земан: Трамп хочет, чтобы шахтеры добывали руду на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп хочет, чтобы американские шахтеры добывали на Украине руду
Трамп хочет, чтобы американские шахтеры добывали на Украине руду Фото:

Президент США Дональд Трамп действует как бизнесмен, стремясь обеспечить американским шахтерам доступ к добыче руды на Украине. Такое мнение высказал экс-президент Чехии Милош Земан. 

«Я думаю, что Трамп — бизнесмен. Интерес Трампа заключается в том, чтобы американские шахтеры могли добывать руду на Украине, вот и все», — сказал Земан, выступая на телеканале CNN Prima News.

Администрация президента США Дональд Трамп рассматривает заключение упрощенного соглашения с Украиной о добыче полезных ископаемых, что позволит американским шахтерам получить доступ к значительным ресурсам этой страны. Это соглашение рассматривается как предварительное, после чего будут проработаны детали, включая долю контроля США над ресурсами.

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Президент США Дональд Трамп действует как бизнесмен, стремясь обеспечить американским шахтерам доступ к добыче руды на Украине. Такое мнение высказал экс-президент Чехии Милош Земан.  «Я думаю, что Трамп — бизнесмен. Интерес Трампа заключается в том, чтобы американские шахтеры могли добывать руду на Украине, вот и все», — сказал Земан, выступая на телеканале CNN Prima News. Администрация президента США Дональд Трамп рассматривает заключение упрощенного соглашения с Украиной о добыче полезных ископаемых, что позволит американским шахтерам получить доступ к значительным ресурсам этой страны. Это соглашение рассматривается как предварительное, после чего будут проработаны детали, включая долю контроля США над ресурсами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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