Президент США Дональд Трамп действует как бизнесмен, стремясь обеспечить американским шахтерам доступ к добыче руды на Украине. Такое мнение высказал экс-президент Чехии Милош Земан.
«Я думаю, что Трамп — бизнесмен. Интерес Трампа заключается в том, чтобы американские шахтеры могли добывать руду на Украине, вот и все», — сказал Земан, выступая на телеканале CNN Prima News.
Администрация президента США Дональд Трамп рассматривает заключение упрощенного соглашения с Украиной о добыче полезных ископаемых, что позволит американским шахтерам получить доступ к значительным ресурсам этой страны. Это соглашение рассматривается как предварительное, после чего будут проработаны детали, включая долю контроля США над ресурсами.
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