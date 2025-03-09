09 марта 2025

Авторитет избежал наказания за избиение гаишника в Екатеринбурге

В Екатеринбурге бизнесмен Мкртчян избежал наказания за драку с гаишником
© Служба новостей «URA.RU»
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Эдгара Мкртчяна судили по трем статьям Фото:

Авторитетный бизнесмен Эдгар Мкртчян, которого связывают с екатеринбургской группировкой «Визовские», избежал тюремного срока за избиение сотрудника ГАИ. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Октябрьского райсуда.

Конфликт произошел в мае прошлого года в бизнес-центре «Высоцкий». Во время драки сотрудник получил серьезную травму. После Мкртчян скрылся и полгода был в розыске. Сотрудники уголовного розыска задержали беглеца лишь 5 декабря. Ему вменили ст. 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

«В суде обвинение переквалифицировали на ст. 118 УК РФ — „Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности“. Однако уголовное дело прекратили за примирением сторон», — сообщили в инстанции.

Параллельно Эдгара судили за незаконный оборот драгоценных камней и контрабанду. За это он получил два года лишения свободы в колонии общего режима.

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Авторитетный бизнесмен Эдгар Мкртчян, которого связывают с екатеринбургской группировкой «Визовские», избежал тюремного срока за избиение сотрудника ГАИ. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Октябрьского райсуда. Конфликт произошел в мае прошлого года в бизнес-центре «Высоцкий». Во время драки сотрудник получил серьезную травму. После Мкртчян скрылся и полгода был в розыске. Сотрудники уголовного розыска задержали беглеца лишь 5 декабря. Ему вменили ст. 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». «В суде обвинение переквалифицировали на ст. 118 УК РФ — „Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности“. Однако уголовное дело прекратили за примирением сторон», — сообщили в инстанции. Параллельно Эдгара судили за незаконный оборот драгоценных камней и контрабанду. За это он получил два года лишения свободы в колонии общего режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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