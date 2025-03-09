Авторитет избежал наказания за избиение гаишника в Екатеринбурге

В Екатеринбурге бизнесмен Мкртчян избежал наказания за драку с гаишником

10 марта 2025 в 12:07 Размер текста - 17 +

Эдгара Мкртчяна судили по трем статьям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Авторитетный бизнесмен Эдгар Мкртчян, которого связывают с екатеринбургской группировкой «Визовские», избежал тюремного срока за избиение сотрудника ГАИ. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Октябрьского райсуда. Конфликт произошел в мае прошлого года в бизнес-центре «Высоцкий». Во время драки сотрудник получил серьезную травму. После Мкртчян скрылся и полгода был в розыске. Сотрудники уголовного розыска задержали беглеца лишь 5 декабря. Ему вменили ст. 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». «В суде обвинение переквалифицировали на ст. 118 УК РФ — „Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности“. Однако уголовное дело прекратили за примирением сторон», — сообщили в инстанции. Параллельно Эдгара судили за незаконный оборот драгоценных камней и контрабанду. За это он получил два года лишения свободы в колонии общего режима. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Авторитетный бизнесмен Эдгар Мкртчян, которого связывают с екатеринбургской группировкой «Визовские», избежал тюремного срока за избиение сотрудника ГАИ. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Октябрьского райсуда. Конфликт произошел в мае прошлого года в бизнес-центре «Высоцкий». Во время драки сотрудник получил серьезную травму. После Мкртчян скрылся и полгода был в розыске. Сотрудники уголовного розыска задержали беглеца лишь 5 декабря. Ему вменили ст. 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». «В суде обвинение переквалифицировали на ст. 118 УК РФ — „Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности“. Однако уголовное дело прекратили за примирением сторон», — сообщили в инстанции. Параллельно Эдгара судили за незаконный оборот драгоценных камней и контрабанду. За это он получил два года лишения свободы в колонии общего режима.