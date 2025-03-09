Авторитет избежал наказания за избиение гаишника в Екатеринбурге

Авторитетный бизнесмен Эдгар Мкртчян, которого связывают с екатеринбургской группировкой «Визовские», избежал тюремного срока за избиение сотрудника ГАИ. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Октябрьского райсуда.
Конфликт произошел в мае прошлого года в бизнес-центре «Высоцкий». Во время драки сотрудник получил серьезную травму. После Мкртчян скрылся и полгода был в розыске. Сотрудники уголовного розыска задержали беглеца лишь 5 декабря. Ему вменили ст. 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
«В суде обвинение переквалифицировали на ст. 118 УК РФ — „Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности“. Однако уголовное дело прекратили за примирением сторон», — сообщили в инстанции.
Параллельно Эдгара судили за незаконный оборот драгоценных камней и контрабанду. За это он получил два года лишения свободы в колонии общего режима.
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