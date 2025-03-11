Где и во сколько россияне увидят Кровавую Луну 14 марта 2025

14 марта 2025 года Луна окрасится в глубокий красный оттенок, создавая эффект «Кровавой Луны». Это одно из самых ярких астрономических событий года, но увидеть его смогут не все жители России. В беседе с корреспондентом URA.RU астролог и таролог по бизнесу и отношениям Борис Зак рассказал о том, почему Луна становится красной и откуда ее можно увидеть.
Что такое Кровавая и Червячная Луна
14 марта произойдут два важных астрологических события — полнолуние в Деве и лунное затмение, которое открывает мартовский коридор затмений. Об этом сообщил астролог Борис Зак.
«Мартовское полнолуние принят называть Червячной Луной, так как в этот период земля просыпается и на поверхность вылезают дождевые черви. А лунное затмение принято называть Кровавой Луной», — уточнил эксперт.
По его словам, Кровавой Луну называют, так как редкие солнечные лучи, что все же доходят и отражаются от ее, проходя через земную атмосферу приобретают красный оттенок. Именно поэтому Луна кажется кроваво-красной.
Что происходит во время полного лунного затмения
- Начало полутеневого затмения: в этот момент Луна начинает пересекать полутень Земли, то есть внешний край ее тени. Наблюдается незначительное потемнение лунной поверхности, однако эти изменения практически незаметны.
- Начало частного затмения: происходит переход Луны в умбру - центральную, более темную часть тени Земли. Визуально это выглядит так, будто из лунного диска вырезан кусок, поскольку земная тень начинает закрывать часть Луны.
- Начало полного затмения: в этот момент Луна полностью погружается в тень Земли. Она приобретает характерный медно-красный цвет, что и дает основание называть это явление "Кровавой Луной". Для лучшего наблюдения рекомендуется использовать бинокль или телескоп. Для фотографирования Луны следует использовать штатив с длительной экспозицией.
- Окончание полного затмения: Луна начинает покидать земную тень, и красноватый оттенок постепенно исчезает. Лунный диск вновь становится частично затемненным, но уже с противоположной стороны.
- Окончание частного затмения: Луна полностью выходит из умбры и вновь оказывается только в полутени. При этом эффект затемнения становится едва заметным и сложно различимым.
- Окончание полутеневого затмения: Луна полностью выходит из полутени Земли, что означает завершение затмения.
Когда и где можно увидеть Кровавую Луну
14 марта 2025 года ожидается полное солнечное затмение, которое считается одним значительных астрономических событий года. Длительность полной фазы затмения достигнет около 65 минут, что делает его одним из наиболее продолжительных затмений в году. По словам, астролога Бориса Зака, наиболее хорошо Кровавую Луну будет видно на территории Северной и Южной Америки.
В России лучше всего она будет видна на Чукотке, на Камчатке и в Магадане. Важно знать, что условия видимости затмения будут зависеть от местного времени и расположения Луны относительно горизонта.
Полное лунное затмение 14 марта 2025 года пройдет в несколько этапов:
- Полутеневая фаза начнется: 09:26 UTC (12:26 по московскому времени, UTC+3).
- Полная фаза ("кровавая Луна"): с 09:57 до 10:02 UTC (12:57–13:02 по Москве).
- Полутеневая фаза завершится: 10:31 UTC (13:31 по Москве).
Наблюдение за лунным затмением в России в нескольких регионах и в определенное время. По информации «Московского планетария», жители европейской части страны смогут наблюдать за этим астрономическим явлением до наступления рассвета 14 марта. Однако пик затмения, который приходится на период с 12:57 до 13:02 по московскому времени, они увидеть не смогут.
Те, кто находятся на Чукотке, Камчатке и в Магаданской области, смогут видеть только завершающие полутеневые фазы затмения. В этих регионах оно начнется в 19:26 по местному времени, а полная фаза продлится с 19:57 до 20:02. Тем, кто не имеет возможности наблюдать затмение непосредственно, предлагается воспользоваться онлайн-трансляциями, которые проводит, например, НАСА.
Как безопасно наблюдать за затмением
Наблюдение за лунным затмением не представляет опасности для зрения, в отличие от солнечного затмения. Это может причинить вред сетчатке глаза без использования защиты. Для безопасного просмотра рекомендуется использовать специальные очки, сварочную маску или стекло, обработанное дымом.
Что можно и нельзя делать в период Кровавой Луны
По словам Бориса Зака, с астрологической точки зрения полнолуние в Деве на ближайшие две недели закладывает энергию, которая благоволит поиску ошибок, анализу жизненных сфер и занятиям рутиной. А вот новые проекты в этот период лучше не начинать, да и вообще лучше до конца марта максимально снизить свою активность.
«Это полнолуние открывает мартовский коридор затмений и накладывается на ретроградную Венеру и ретроградный Меркурий, которые тоже не благоволят активным действиям. Так что до конца марта снижает свою активность, ничего нового не начинаем», — заявил астролог. Он советует в это время анализировать то, что происходит в жизни и решать проблемы, которые выведут на поверхность коридор затмений и ретроградный Меркурий.
«А вот для чего точно хороша вторая половина марта, это для начала и продолжения диет. Время готовиться к лету». — отметил Борис Зак.
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