«Мемориал Романовых» заявил о застройке места, где нашли царские останки

Благотворительный фонд «Мемориал Романовых» снова заявил о планах РПЦ застроить Поросенков Лог, где были обнаружены останки последнего российского императора Николая II и членов его семьи. В Екатеринбургской епархии ситуацию по телефону не комментируют.
«Уважаемые горожане! Уникальный, подлинный памятник российской истории „Поросенков Лог“ под высокой угрозой уничтожения через застройку! В ходе которой вне всяких сомнений будет поврежден и железнодорожный лесопарк. <…> Помогите спасти объект. <...> РПЦ МП видит здесь стройплощадку! Они хотят уничтожить нашу с вами память и реальную историю», — говорится в видео, опубликованном в группе «ВКонтакте» фонда.
В 2023-м фонд собирал подписи, чтобы противостоять РПЦ, которую и тогда подозревал в подготовке строительства православного храма на месте обнаружения останков семьи Николая II. Тогда глава «Мемориала Романовых» Илья Коровин рассказывал, что там планируют построить храм. Уже тогда он заявлял, что что на месте компания «Геоинкарт» успела пробурить 11 скважин из 40.
Ранее Екатеринбургская епархия предложила правительству Свердловской области передать ей Поросенков Лог. Подлинность останков подтвердили в СКР РФ в 2018 году (о подобном заявляла и историко-архивная экспертиза в 2020-м). Однако позиция РПЦ долгое время оставалась выжидательной, пока в начале 2022 года церковь не выразила готовность признать достоверность останков.
В 2014-м, как говорится на сайте фонда, территория признана объектом культурного наследия. В сентябре 2024-го управление госохраны Свердловской области утвердило предмет госохраны (документ опубликован на сайте ведомства). В границы внесли Старую Коптяковскую дорогу с прилегающей к ней территорией, связанной с историческими событиями, мостик из шпал, поляну в лесу с «Кострищем» и старые рудники.
В пресс-службе Екатеринбургской епархии отказались комментировать ситуацию о возможной застройке по телефону. В их адрес направлен письменный запрос.
URA.RU подробно рассказывало о поиске останков царя Николая II и его семьи, убитых в Екатеринбурге в начале XX века. Летом 2017 года стало известно, что РПЦ может подтвердить, что скелеты, найденные в урочище Поросенков Лог, принадлежат Романовым.
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